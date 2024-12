Südsudans Kardinal sieht Heiliges Jahr als Zeichen der Hoffnung

Der Erzbischof von Juba, Kardinal Stephen Ameyu Mulla, hat das bevorstehende Heilige Jahr 2025 als eine Zeit der „Gnade, Versöhnung und Erneuerung“ bezeichnet. Angesichts der enormen Herausforderungen des Südsudans ruft er die Gläubigen zu Einheit und Gebet auf.

Die Eröffnungsfeier für das Jubiläum in der Erzdiözese Juba findet am 29. Dezember 2024 in der St.-Theresien-Kathedrale statt, dem Fest der Heiligen Familie, erklärte Kardinal Ameyu in einer Botschaft vom 9. Dezember, aus der die Agentur aciafrica zitiert. „Dieses Jubiläumsjahr bietet uns die Gelegenheit, die Rolle der Familien in Kirche und Gesellschaft zu stärken.“ Der Kardinal forderte jede Pfarrei auf, zwei Ehepaare auszuwählen, die ihre Gemeinden bei der Feier vertreten sollen. „Durch ihre Teilnahme wollen wir die Schönheit von Ehe und Familienleben hervorheben, die Grundlagen unseres Glaubens und der Mission der Kirche sind.“

„Das Jubiläumsjahr soll uns helfen, unsere Berufung zu verstehen“

Der Südsudan, der 2011 nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg seine Unabhängigkeit erlangte, leidet weiterhin unter Konflikten aller Art sowie Korruption und ist eines der ärmsten Länder der Welt. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, und viele Familien wurden durch Gewalt und Vertreibung auseinandergerissen. Inmitten dieser Krise sieht Kardinal Ameyu im Heiligen Jahr eine Chance zur Erneuerung: „Das Jubiläumsjahr soll uns helfen, unsere Berufung zu verstehen und die Liebe Gottes in unseren Gemeinschaften erlebbar zu machen.“

Ein zentrales Element der Feierlichkeiten wird die Betonung von Ehe und Familie sein. Die von den Pfarrgemeinden entsandten Ehepaare sollen als Vorbilder für Liebe, Treue und Glauben dienen. „Ihre Erfahrungen werden nicht nur unsere Feier bereichern, sondern auch andere Familien inspirieren, ihre Rolle als lebendige Mitglieder der Kirche wahrzunehmen“, so der Kardinal. Gleichzeitig forderte er die Pfarreien auf, das Jubiläumsjahr auch auf lokaler Ebene zu feiern und den Geist der Einheit und Versöhnung zu stärken.

(aciafrica – gs)