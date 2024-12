Irak: „Für eine inklusive Identität“

Kardinal Sako (AFP or licensors)

Der chaldäische Patriarch Louis Sako hat Iraks Politik und Gesellschaft zum Engagement für Versöhnung, Beteiligung und Gemeinwohl aufgerufen.

Unter Bezugnahme auf die „regionalen und internationalen Veränderungen, die eine neue Situation in der Region geschaffen haben“, rief Kardinal Louis Raphael Sako in einer Weihnachtspredigt alle Iraker dazu auf, „zu ihrer irakischen nationalen Identität zurückzukehren“, die „integrativ sein muss, mit voller Staatsbürgerschaft, wahrer Versöhnung und positiver Beteiligung in allen sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen zum Wohle aller“.

Während der Heiligabendmesse am 24. Dezember in der St. Josephs-Kathedrale im Stadtteil Karrada im Zentrum Bagdads nahm neben zahlreichen Gläubigen auch Premierminister Mohammed Shia al-Sudani sowie eine Gruppe religiöser und politischer Vertreter teil.

„Nehmen Sie Ihre nationale und historische Verantwortung wahr, arbeiten Sie unabhängig an der Lösung von Problemen und lassen Sie nicht zu, dass sich andere in die inneren Angelegenheiten des Irak einmischen“, so Kardinal Sako.

Er rief dazu auf, sich „für Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit einzusetzen, für einen Staat, der den Wünschen der Menschen entspricht und der die Vielfalt der Gesellschaft, sowohl der religiösen als auch der nationalen, berücksichtigt“.

Eine Reform des Staates in diese Richtung „wird Vertriebene und Migranten ermutigen, in den Irak zurückzukehren und mit ihren Fähigkeiten zum Aufbau und zum Wohlstand des Landes beizutragen“, zeigte er sich zuversichtlich.

