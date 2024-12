In der Geburtskirche in Bethlehem

Heiliges Land: Mönche trugen 105.413 Namen nach Bethlehem

Trotz schwieriger Bedingungen wegen des Gazakriegs haben Mönche der Jerusalemer Dormitio-Abtei am Heiligen Abend erneut Namen und Anliegen von Gläubigen aus aller Welt nach Bethlehem getragen. Die Schriftrolle der Weihnachtsaktion „Ich trage deinen Namen in der Heiligen Nacht nach Bethlehem" umfasste 105.413 Namen, teilte die Abtei am Weihnachtstag mit.

Lesen Sie auch 25/12/2024 Weihnachten in Bethlehem: Hoffnung auf Frieden keimt auf Am Heiligabend ist der Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, feierlich in Bethlehem eingezogen und eröffnete damit die Feierlichkeiten und Liturgien zum ... Ganze Familien, Firmen und Schulklassen standen auf der Schriftrolle, die in der Nachtwallfahrt nach Bethlehem getragen wurde. Mit der Aktion, durch die Menschen ihre Fürbitten übermitteln lassen wollen, war ein Spendenaufruf verbunden. Rund 285.000 Euro kamen zusammen. Mit dem Geld unterstützen die Mönche eine Jugend- und Behinderten-Begegnungsstätte und weitere ähnliche Projekte.



Bei ihrer Nachtwallfahrt wurden die Mönche von etwa 100 Personen begleitet. Der Marsch über die zehn Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem dauerte gut zwei Stunden. Gegen vier Uhr morgens trafen die Wallfahrer in Bethlehem ein und legten die Schriftrolle in der Grotte nieder, in der laut Überlieferung vor rund 2.000 Jahren Jesus geboren wurde.

Aktion entstand vor 16 Jahren Die Weihnachtsaktion der Dormitio-Abtei hatte sich vor 16 Jahren aus der viele Jahrzehnte alten Nachtwallfahrt der Mönche gemeinsam mit Theologiestudierenden entwickelt. Die Mönche waren danach immer häufiger gebeten worden, zu Weihnachten die Sorgen und Fürbitten von Gläubigen, die nicht selbst ins Heilige Land reisen konnten, nach Bethlehem zu tragen. (kap – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.