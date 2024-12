Kerzen in einer Kirche n Bangalore (ANSA)

Indien: Kardinal Tagle warnt vor „falschen Boten“ in Goa

In einer feierlichen Festmesse für den heiligen Franz Xaver, die am Dienstag in der Basilika Bom Jesus im indischen Bundesstaat Goa stattfand, hat der hochrangige Vatikan-Kardinal Luis Antonio Tagle eindringlich vor „falschen Boten“ gewarnt. Der philippinische Kardinal, Präfekt des Dikasteriums für die Evangelisierung, sprach vor etwa 15.000 Katholiken und betonte die Bedeutung authentischer Botschafter der Frohen Botschaft.

Lesen Sie auch 22/11/2024 Indien: Ausstellung von Reliquien des heiligen Franz Xaver Alle zehn Jahre werden im westindischen Bundesstaat Goa die Reliquien Franz Xavers ausgestellt. Am Donnerstag fand die Eröffnungsfeier dazu statt. Die Messe fand im Rahmen einer 45-tägigen Ausstellung der Reliquien des Heiligen statt, die nur alle zehn Jahre in Alt-Goa, der ehemaligen Hauptstadt Portugiesisch-Indiens, durchgeführt wird. Tagle hob den spanischen Jesuiten-Missionar Franz Xaver als Beispiel für wahre Nächstenliebe und Demut hervor. Er äußerte seine Besorgnis über die „Diskriminierung, Ungerechtigkeit, Zerstörung, Gier und Gewalt", die die heutige Welt beherrsche, und rief dazu auf, einen einfachen Lebensstil zu pflegen und Verfolgung mit der „Sanftmut von Tauben" zu begegnen. Der Kardinal zeigte sich beeindruckt vom religiösen Eifer der versammelten Gläubigen und versprach, Papst Franziskus über die positive spirituelle Atmosphäre zu berichten. Regierungsvertreter und hohe Beamte, darunter der Gouverneur von Goa, PS Sreedharan Pillai, und Ministerpräsident Pramod Sawant, nahmen ebenfalls an der Messe teil. Sawant lobte die friedliche Koexistenz von Hindus, Katholiken und Muslimen in Goa und die erstklassige Infrastruktur, die für die Ausstellung der heiligen Reliquien bereitgestellt wurde. Gläubige aus ganz Indien und darüber hinaus pilgerten zur Basilika, um den Heiligen Franz Xaver zu verehren und ihre Dankbarkeit auszudrücken. Menschen wie Rupesh D'Souza, der berichtete, dass seine Tochter nach Gebeten zum Heiligen von einer Krankheit geheilt wurde, kamen mit Geschichten des Glaubens und der Hoffnung. Die Veranstaltung zeugte von tiefer spiritueller Hingabe und interreligiöser Harmonie in der Region. (ucan - mg)