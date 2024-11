Indien: Ausstellung von Reliquien des heiligen Franz Xaver

Alle zehn Jahre werden im westindischen Bundesstaat Goa die Reliquien Franz Xavers ausgestellt. Am Donnerstag fand die Eröffnungsfeier dazu statt.

Die Feier begann mit einer Messe in der Basilika Bom Jesus, in der der Leichnam Franz Xavers liegt. Anschließend brachte ein elektrisch betriebener Wagen die Reliquien in die nahegelegene Kathedrale - eine Neuerung gegenüber den Vorjahren, als die Reliquien von Gläubigen auf ihren Schultern getragen wurden. An der Zeremonie nahmen laut den Behörden mehr als 12.000 Menschen teil.

Es ist die 18. Ausstellung der Reliquien, die bis zum 5. Januar, insgesamt also 45 Tage, dauert. Danach kehren die Reliquien wieder in die Basilika zurück. Bei der letzten Ausstellung vor zehn Jahren besuchten die Reliquie fünf Millionen Menschen. Für dieses Jahr werden sogar acht Millionen erwartet.

Der Patron der Missionare

Franz Xaver kam aus einer adligen, aber verarmten Familie in Spanien. Als Student in Paris traf er mit Ignatius von Loyola zusammen und gehörte den sieben Gründungsvätern des Jesuitenordens an. In Lissabon gründete er die erste Niederlassung des Ordens und reiste von dort aus als Gesandter des Papstes und des portugiesischen Königs nach Goa.

In der portugiesischen Kolonie revitalisierte er das Christentum und missionierte bis hinauf nach China. Später ging er auch als erster Missionar nach Japan. Er versuchte auch eine Missionsreise nach China zu unternehmen, diese wurde ihm aber verwehrt. Auf der Insel Shangchuan Dao vor China starb er.

(ucanews – fl)