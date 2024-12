Großbritannien: Bischöfe nach Sterbehilfe-Votum besorgt

Die große Uhr am Big Ben in London (ANSA)

Die katholischen Bischöfe in Großbritannien haben enttäuscht auf das erste Parlamentsvotum zur möglichen Legalisierung der Suizidhilfe in England und Wales reagiert.

Lesen Sie auch 29/11/2024 Britischer Gesetzentwurf zu Suizidbeihilfe stößt auf Kritik Die Abgeordneten des britischen Unterhauses haben für eine Liberalisierung der Sterbehilfe votiert. Der Gesetzentwurf der Labour-Abgeordneten Kim Leadbeater sieht vor, dass ...

Der Entwurf enthalte grundsätzliche Mängel und Klauseln, die Anlass zur Sorge geben, erklärte „Lebensschutzbischof“ John Sherrington. Nottinghams Bischof Patrick McKinney sprach von einem „sehr düsteren Tag“.

Neben der grundsätzlichen Ablehnung des assistierten Suizids seien die Bischöfe besonders besorgt über jene Passagen im Gesetzentwurf, „die Ärzte daran hindern, aus Gewissensgründen zu widersprechen und die Hospize und Pflegeheime, die sich nicht an der Suizidbeihilfe beteiligen wollen, unzureichend schützen“, erklärte der Londoner Weihbischof Sherrington, der in der Bischofskonferenz von England und Wales das Referat für Lebensschutz leitet. Diese „ernsten Bedenken“ müssten in den nächsten Phasen der Beratungen über den Gesetzesentwurf gehört werden.

Lesen Sie auch 26/11/2024 Großbritannien: Abstimmung über Sterbehilfe Das britische Parlament stimmt am Freitag über die Legalisierung von Sterbehilfe ab.

Mehr auf Palliativmedizin setzen

„Wir haben in dieser Debatte zum Ausdruck gebracht, dass echtes Mitgefühl bedeutet, an der Seite derjenigen zu sein, die Pflege brauchen, insbesondere bei Krankheit, Behinderung und im Alter“, so Sherrington. Die Verbesserung der Qualität und der Verfügbarkeit von Palliativmedizin sei der beste Weg, um Leiden am Ende des Lebens zu verringern. „Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen und diejenigen unterstützen, die sich in unseren Hospizen, Krankenhäusern und Pflegeheimen unermüdlich um die Sterbenden kümmern“, sagte Sherrington.

Die Abgeordneten des britischen Unterhauses hatten am Freitag für eine Liberalisierung der Sterbehilfe votiert. Der Gesetzentwurf der Labour-Abgeordneten Kim Leadbeater sieht vor, dass unheilbar Kranke in England und Wales unter strengen Bedingungen in den Suizid begleitet werden dürfen. Bisher gilt Suizidbeihilfe als Straftat, die mit bis zu 14 Jahren Haft geahndet werden kann.

Mit der für Befürworter des Gesetzes erfolgreichen Abstimmung ist jedoch nur eine von mehreren Hürden im parlamentarischen Verfahren genommen. Bis zu einem Inkrafttreten des neuen Gesetzes sind weitere Beratungen notwendig, bei denen Änderungsanträge eingebracht werden können. Auch das Oberhaus muss zustimmen.

Lesen Sie auch 06/07/2024 Großbritannien: Katholischer Einwandererer im Parlament Ein Katholik aus dem südindischen Bundesstaat Kerala, der vor zwei Jahrzehnten nach Großbritannien ausgewandert ist, um als Krankenpfleger zu arbeiten, ist in das britische ...

„Ein sehr düsterer Tag in der Geschichte unseres Landes“

„Dies ist ein sehr düsterer Tag in der Geschichte unseres Landes“, sagte Bischof McKinney dem Nachrichtenportal „Crux now“ nach der ersten Parlamentsabstimmung am Freitag. „Ausgehend von den Erfahrungen anderer Länder, die ein ähnliches Gesetz verabschiedet haben, habe ich keinen Zweifel daran, dass es hier nicht nur um eine Gesetzesänderung geht, sondern dass wir im Begriff sind, einen verheerenden Wandel in unserer Kultur und Gesellschaft zu erleben“, sagte McKinney. „Das Grundprinzip, dass wir uns nicht an der Herbeiführung des Todes anderer beteiligen, wird denjenigen vorbehalten sein, die stark und gesund sind, während Menschen, die schwer krank und verletzlich sind, diesen Schutz nicht mehr genießen“, fügte er hinzu.

McKinney sagte, er hoffe und bete, dass es während der Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs weitere Gelegenheiten für tiefgreifende und kritische Überlegungen in unserer gesamten Gesellschaft geben werde, „anstatt dass dieser höchst umstrittene Vorschlag weiterhin im Eiltempo durchgewunken wird“.

(kap – sk)