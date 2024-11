Großbritannien: Abstimmung über Sterbehilfe

Ampullen mit Thiopental, das bei der Sterbehilfe verwendet wird (AFP or licensors)

Das britische Parlament stimmt am Freitag über die Legalisierung von Sterbehilfe ab.

Falls der Labour-Gesetzesvorschlag angenommen wird, könnte in England und Wales die Mitwirkung an Selbsttötungen von unheilbar kranken Menschen, die laut ärztlicher Ansicht maximal sechs Monate zu leben haben, erlaubt werden. Verlangt wird eine Bestätigung des Sterbewunsches durch einen Richter und zwei Ärzte.

In einem offenen Brief haben dreißig führende Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften ihre Warnungen vor einer Freigabe bekräftigt. Unter ihnen sind der katholische Erzbischof von Westminster, Kardinal Vincent Nichols, Oberrabiner Ephraim Mirvis und die anglikanische Londoner Bischöfin Sarah Mullally.

Das Recht auf Sterben, so der Brief, könne „allzu leicht“ zu einer Pflicht zu sterben führen. Schon in anderen Staaten hätten Erfahrungen gezeigt, dass die „versprochene Schutzmaßnahmen die Schwachen und Ausgegrenzten nicht immer geschützt haben“. Stattdessen fordern sie als Antwort auf das Leiden bessere Palliativmedizin und Hospizversorgung.

