US-Präsident Joe wird nach seiner Ankunft in Angola von Präsident Joao Lourenco begrüßt

Angola: Erzbischof sieht große Chance durch Bidens Besuch

Für Erzbischof Martins ist der Besuch des US-Präsidenten in Angola eine „ausgezeichnete Gelegenheit“. Das sagte er im Gespräch mit ACI Afrika am Mittwoch. Präsident Biden war für zwei Tage in das afrikanische Land gereist.

„Der Besuch von US-Präsident Joe Biden ist von großer Bedeutung", sagt der Erzbischof von Huambo. Nun liege es an den weiteren Handlungen, wie gut man die Investitionen nutzen könne. Er betonte, dass eine Langzeitsicht dabei entscheidend sei. Biden war für einen Gipfel über den Lobito-Korridor nach Angola gereist. Unter anderem Namen auch bekannt als Benguelabahn ist dieses Projekt eine Bahnstrecke durch Angola und weitere Länder im Süden Afrikas wie der Demokratischen Republik Kongo, Sambia und Tansania, welche auch am Gipfel teilnahmen. Biden kündigte weitere Investitionen von 600 Millionen Dollar an. Martins fügte hinzu, dass mit der Bahnstrecke auch ein Potenzial für Tourismus entstehe und forderte im gleichen Zug Verbesserung in der Infrastruktur. „Diese Partnerschaft ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung des Landes", meinte er. (aciafrica – fl)