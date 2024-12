Bethlehem in Drohnen-Ansicht

Heiliges Land: Franziskaner laden zu digitalem Betlehem-Besuch

Die Franziskaner-Kostudie in Jerusalem lädt Christen auf der ganzen Welt ein, im Advent Bethlehem zu besuchen, wenn auch nur virtuell. Das Heilige Land leide am Krieg mit allen seinen Folgen, etwa „dem Fehlen von Pilgern, der Wirtschaftskrise und dem Mangel an Vertrauen in die Zukunft", teilten die Ordensmänner in Jerusalem mit.

Lesen Sie auch 06/12/2024 Adventszeit: Eine Zeit des Innehaltens oder Konsums? Eine Umfrage auf unserem WhatsApp-Kanal zeigt: Für die meisten Menschen steht die Adventszeit im Zeichen der spirituellen Vorbereitung auf Weihnachten. Doch was bedeutet diese ... Die Gemeinschaft von Franziskanern aus der ganzen Welt, die sich den Schutz der Heiligen Stätten zur Aufgabe gemacht hat, wolle deshalb bei Facebook, Instagram und Youtube im Advent kurze Filme und einen virtuellen Rundgang durch die Geburtsgrotte in Bethlehem veröffentlichen. So solle es möglich werden, „in die Umgebung einzutauchen, die die erste war, die Jesus zu Beginn seines irdischen Lebens in Windeln willkommen geheißen hat". Auch auf der Internetseite der Kustodie ist der Rundgang zu sehen.



Die Franziskanerkustodie von Jerusalem betreut mit rund 250 Ordensbrüder 70 Heiligtümer in Heiligen Land. Während für die direkte Pastoral unter den lateinischen (d.h. römisch-katholischen) Christen in der Region das Lateinische Patriarchat von Jerusalem zuständig ist, kümmert sich die Kustodie um die Verwaltung und Seelsorge an den Heiligen Stätten. (kap – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.