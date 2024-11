Uganda: Interreligiöses Treffen

Ugander bei einer Volkszählung in der Hauptstadt Kampala (AFP or licensors)

Vertreter unterschiedlicher Religionen und Kulturen sind sich vergangenen Samstag in der Makerere-Universität in Kampala begegnet. Das Treffen wurde von der katholischen Gemeinschaft Sant’Egidio organisiert und stand unter dem Titel „Imagining Peace“.

Lesen Sie auch 24/10/2022 Sant’Egidio Friedenstreffen: „Ein dritter Weltkrieg wäre definitiv der letzte“ Sowohl Freude als auch Anspannung waren bei der Auftaktveranstaltung des Sant'Egidio-Friedenstreffens im Kongresszentrum „La Nuvola“ in Rom zu spüren. Ein Friedenstreffen während ...

Bei dem Treffen verlas ein Jugendlicher einen Friedensappell. Der Tradition dieser Treffens folgend entzündeten die teilnehmenden Religionsführer zum Abschluss einen Friedensleuchter und unterzeichneten den Friedensappell.

Papst Johannes Paul II. hat 1986 ein Welttreffen der Religionen und Kirchen für den Frieden in Assisi, der Stadt des hl. Franziskus, abgehalten. In diesem Geist organisiert Sant'Egidio regelmäßig Friedenstreffen in verschiedenen Teilen der Welt.

(sir - fl)