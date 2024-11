Südkorea: Reliquie von Carlo Acutis beim Weltjugendtag

Eine Reliquie des noch seligen Carlo Acutis wurde im Zuge der Vorbereitungen auf den Weltjugendtag nach Korea gebracht. Acutis habe einen „unauslöschlichen Einfluss“ auf Jugendliche, so die WJT-Organisatoren.

Lesen Sie auch 20/11/2024 Papst kündigt Heiligsprechungen von Carlo Acutis und Frassati an Papst Franziskus sorgt mit einer Ankündigung bei der Generalaudienz für Begeisterung unter den Gläubigen: Im kommenden Jahr werden Carlo Acutis und Piergiorgio Frassati ...

16 Haarfragmente des Carlo Acutis, der im April kommenden Jahres heiliggesprochen werden soll, machten sich von Assisi nach Südkorea auf den Weg. Die Organisatoren hatten diese angefragt, mit der Gewissheit, dass Acutis eine Quelle der Inspiration und ein „wahrer Freund“ für die Teilnehmer des Weltjugendtags sein würde.

Die Erzdiözese Seoul und die gesamte katholische Gemeinschaft freue sich darauf, die Botschaft des Evangeliums des Carlo Acutis weiterzugeben. Denn gerade sein „innovativer Ansatz zur Evangelisierung“ beeindrucke die jungen Koreaner und hinterließe einen „unauslöschlichen Einfluss“.

Der nächste internationale Weltjugendtag in Seoul findet in Seoul statt. Somit sei, laut Mitteilung der Erzdiözese Seoul, Carlo Acutis symbolisch „der erste Jugendliche, der Korea im Geiste des Weltjugendtags besucht.“ Das Eintreffen der Reliquie bestärke zudem das Engagement der Erzdiözese, junge Menschen in das Glaubensfest einzubeziehen.

(fides – fl)