Polen: Heiligabend möglicherweise Feiertag ab 2025

Ein Teil des Parlaments in Warschau hat den 24. Dezember als Feiertag freigegeben. Parallel soll ein verkaufsoffener Sonntag dazukommen.

Der Sejm, das Unterhaus des polnischen Parlaments, hat am Mittwoch einem Gesetzentwurf zugestimmt, wonach ab 2025 in Polen der Heilige Abend ein gesetzlicher Feiertag sein soll. Damit steige die Zahl der Feiertage auf 14 pro Jahr. Gleichzeitig erhöhe sich auch die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage im Dezember von zwei auf drei.

Das könnte allerdings laut Medienberichten ein Grund für Staatspräsident Andrej Duda sein, ein Veto gegen das Gesetz einzulegen. Sowohl er als auch das Oberhaus des Parlaments, der Senat, muss noch dem Entwurf zustimmen.

Zurzeit sind die Geschäfte am Heiligen Abend bis 14 Uhr offen, gemäß der Landesöffnungsregelung. Auch in Deutschland handelt es sich beim 24. Dezember um keinen gesetzlichen Feiertag. In Ländern wie Tschechien, Dänemark und der Slowakei ist der 24. Dezember bereits gesetzlicher Feiertag.

