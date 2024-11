Polen: Missbrauchsbetroffene nehmen an Bischofssitzung teil

Zu der Vollversammlung der polnischen Bischofskonferenz wurden erstmals Opfer sexualisierter Gewalt eingeladen. Das Fazit fällt positiv aus.

Zum ersten Mal haben Betroffene von sexuellem Missbrauch an der Vollversammlung der Nationalen Bischofskonferenz in Polen teilgenommen. Bisher hatte es in der Vergangenheit Bitten um Entschuldigung der Bischofskonferenz gegeben und es war zu Einzelgesprächen mit den Bischöfen gekommen.

Anlass für das Treffen war ein „Brandbrief“ der Missbrauchsbetroffenen im Frühjahr, der als zentrale Forderung die Annäherung beinhaltete. Einzelheiten aus dem Gespräch wurden zwar nicht bekannt, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstagabend fiel die Bewertung aber beiderseits positiv aus. So erklärte Polens Primas, Erzbischof Wojciech Polak, dass die Bischöfe den großen Beitrag der Missbrauchsbetroffenen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen erkannt hätten.

(kap – fl)