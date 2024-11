Niederlande: Bischöfe verurteilen Gewalt gegen Maccabi-Fans

Die katholischen Bischöfe haben die Ausschreitungen gegen jüdische Fußballfans verurteilt. Zuvor hatte bereits der König der Niederlande die begangenen Straftaten aufs Schärfste verurteilt und Sicherheitsmaßnahmen angekündigt.

In einer Mitteilung bezog die katholische Kirche in den Niederlanden zu den jüngsten Ausschreitungen gegen israelische Fußballfans in Amsterdam Stellung. „Wir sind darüber schockiert. Jede Form von Antisemitismus und Hass auf ,den Anderen‘ ist eine schwere Sünde gegen unseren Schöpfer und fügt unserem Nächsten großes Unrecht zu“, heißt es in ihrer Erklärung.

Die Niederlande sollten eine sichere Heimat für alle Menschen sein; Meinungs- oder Herkunftsunterschiede dürften niemals zu Entbehrungen, Unterdrückung oder Gewalt führen, betonen die Bischöfe. Sie heben hervor, dass schon jetzt größere Angst unter Jüdinnen und Juden herrsche, wie die strengen Sicherheitsvorkehrungen an Gotteshäusern, Schulen und anderen Einrichtungen belegten.

Ausschreitungen am Donnerstagabend



Nach dem Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv in der Europa League war es am Donnerstagabend zu Ausschreitungen zwischen propalästinensischen Demonstranten und israelischen Fans gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden fünf Menschen in Krankenhäuser gebracht und 62 Personen festgenommen. Aufnahmen auf X zeigen, wie Menschen geschlagen, getreten und absichtlich von Autos angefahren werden. Auf anderen Videos ist zu sehen, wie Maccabi-Fans zuvor eine palästinensische Flagge von einer Hauswand reißen und Schmähgesänge gegen Araber skandieren.

(kna – pr)