Kardinal Pizzaballa

„Schrei nach Frieden für die ganze Welt“

Das Gebet um Frieden für Jerusalem ist eigentlich ein Schrei nach Frieden für die ganze Welt. Dies erklärte Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Lateinischer Patriarch von Jerusalem, in einer Videobotschaft an die Teilnehmer einer internationalen Konferenz in Lublin.

Friede sei mehr als nur einer der Werte, die von den Gläubigen Christi hochgehalten werden. „Für uns Christen ist der Friede nicht nur einer der Aspekte des kirchlichen Lebens, sondern ein konstitutives Merkmal der Identität und der Mission der Kirche", so der Kardinal. „Bevor der Friede zu einer Handlung wird, zu der Gott uns einlädt, sagt er uns auch etwas über die Identität Gottes." Die Sendung der Kirche sei es, Gott zu verkünden, „und das Antlitz Gottes ist vor allem das Antlitz des Friedens". Die Konferenz unter dem Titel „Erbittet für Jerusalem Frieden (Ps 122,6)" fand vom 5. bis 7. November an der „Katholischen Universität Johannes Paul II." in Lublin (KUL) in Polen statt; an ihr nahmen Theologen und Bibelwissenschaftler aus der ganzen Welt teil. Organisiert wurde sie vom „Abraham J. Heschel-Zentrum für katholisch-jüdische Beziehungen" in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bibelwissenschaften. Zu den geladenen Gästen gehörte der argentinische Abraham Skórka. (vatican news – sk) P. Miroslaw Wrobel, Direktor des Heschel-Zentrums, mit unserem Redaktionsleiter Stefan v. Kempis 2023 in Lublin