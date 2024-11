Zentralafrika: Würdigung für verstorbenen deutschen Bischof

Bischof Peter Marzinkowski hat mit seiner „einfachen und doch tiefgründigen“ Lebenseinstellung viele Menschen berührt.

Lesen Sie auch 07/10/2024 Niger: Entführter Missionar kehrt zurück Sechs Jahre nach seiner Entführung in Niger ist der italienische Missionar Pier Luigi Maccalli erstmals wieder in das Land zurückgekehrt. In Niamey nahm er an einer Weihe von drei ...

Mit diesen Worten würdigt der Spiritanerpater Samuel Mgbecheta seinen am 21. Oktober verstorbenen deutschen Mitbruder, der erster Bischof des katholischen Bistums Alindao in der Zentralafrikanischen Republik war. Marzinkowski ist nach kurzer Krankheit im Alter von 85 Jahren in Deutschland verstorben.

„Bischof Marzinkowskis traf die Menschen dort, wo sie waren - er hörte ihnen zu, sprach ihre Sprache und teilte ihre Sorgen“, so der aus Nigeria stammende Pater Mgbecheta in seiner Würdigung am Dienstag dieser Woche. „Für ihn war das Evangelium in der alltäglichen Lebenswirklichkeit der Menschen lebendig.“ Marzinkowski sei ein „Verteidiger der Armen und ein Friedensstifter in einem vom Krieg zerrissenen Land“ gewesen.

Lesen Sie auch 10/10/2024 Japan-Ghana und zurück: Gespräch mit dem künftigen Kardinal von Tokio Jahrgang 1958, Steyler Missionar, Erzbischof von Tokio, Vorsitzender der japanischen Bischofskonferenz, Präsident von Caritas Internationalis: Das ist Tarcisio Isao Kikuchi.

Schon 1968 ging er nach Zentralafrika

Marzinkowski wurde 1939 im damals schlesisch-deutschen, heute polnischen Liegnitz geboren. Er wurde 1968 zum Priester geweiht und ging dann gleich als Missionar in die Zentralafrikanische Republik. Im Dezember 2004 wurde er zum Bischof der Diözese Alindao ernannt und trat im März 2014 in den Ruhestand. Im Alter lebte er in einer Gemeinschaft seines Ordens im deutschen Knechtsteden.

(aciafrica – sk)