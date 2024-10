Pater Maccalli 2020 bei einem Besuch im Radio-Vatikan-Studio

Niger: Entführter Missionar kehrt zurück

Sechs Jahre nach seiner Entführung in Niger ist der italienische Missionar Pier Luigi Maccalli erstmals wieder in das Land zurückgekehrt. In Niamey nahm er an einer Weihe von drei Priestern teil.

Lesen Sie auch 16/11/2023 Pater Maccalli beim Papst: „Ich habe ihm von meiner Befreiung erzählt“ Der durch islamistische Fundamentalisten verschleppte und nach zweijähriger Geiselhaft freigekommene Missionar Pier Luigi Maccalli war am Mittwoch bei der Generalaudienz. Bei ... Maccalli war von September 2018 an über zwei Jahre in der Hand bewaffneter Gruppen. Nach seiner Freilassung im Herbst 2020 musste er das Land verlassen, derzeit wirkt er in Benin. Dem vatikanischen Info-Dienst Fides erzählte der Ordensmann nun von seinen Gefühlen bei der kurzzeitigen Rückkehr nach Niger. Es habe ihn tief bewegt, vielen Menschen aus Bomoanga zu begegnen, wo er als Seelsorger gearbeitet hatte; ein langgehegter Traum sei für ihn in Erfüllung gegangen. Bei seinen Gesprächen in Niger ist Macalli deutlich geworden, dass sich die Lage dort, seit er das Land verlassen musste, nicht sonderlich verbessert hat. „Das Leben ist hart und ohne Perspektive.“ Die Unsicherheit auf den Straßen und in den Ortschaften nehme zu. Lesen Sie auch 23/05/2024 Niger: Dutzende Tote bei Attacke auf Militärposten In äußersten Südwesten Nigers hat ein Angriff auf einen Militärposten zahlreiche Todesopfer gefordert. Der italienische Missionar Pater Pier Luigi Maccalli, der von 2018 bis 2020 ... Zwischen zwei Feuern gefangen „Die örtliche Bevölkerung (insbesondere in Bomoanga) ist zwischen zwei Feuern gefangen“, so der Priester. „Auf der einen Seite die Übergriffe der Dschihadisten und auf der anderen Seite die Militärs, die jedem misstrauen und Menschen, die der Kollaboration mit dem Terrorismus beschuldigt werden, verhaften. Unter ihnen sind auch mein Katechet Robert und sein Bruder.“ Vorwürfe in der Botschaft Bei einem Höflichkeitsbesuch in der italienischen Botschaft in Niamey wurde Maccalli offenbar für seinen Besuch im Land getadelt. Gegenüber Fides sprach er von „(diplomatisch) vorwurfsvollen Worten, die sich wie eine Ohrfeige anhörten“. Er habe darauf hingewiesen, dass er Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe, dass aber ein Vater die Seinen nicht im Stich lasse, „vor allem nicht in unsicheren Zeiten“. Lesen Sie auch 06/05/2024 Niger: Zahlen oder fliehen Bewaffnete im Dreiländereck Niger, Mali und Burkina Faso zwingen nichtmuslimische Einwohner von Dörfern dazu, eine „Steuer“ zu zahlen, zum Islam überzutreten oder aber das Dorf zu ... „Ich habe die Gewissheit, dass meine - wenn auch kurze - Rückkehr nach Niger einer verarmten, traurigen und müden Kirche und Bevölkerung Hoffnung gegeben hat“, so das Fazit des Geistlichen. (fides – sk)

