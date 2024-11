England: Vertuschung von Missbrauchstäter in Church of England

Der Jurist John Smyth hat angeblich über einen Zeitraum von 40 Jahren mehr als 100 Kinder sexuell, physisch und psychisch missbraucht haben. Laut einem Untersuchungsbericht hat die anglikanische Kirche beim Umgang viel versäumt.

Vor allem in den 70er und 80er Jahren soll Smyth, der bereit 2018 verstarb, als Freiwilliger in kirchlichen Jugendcamps Kinder misshandelt haben. Jedoch wurde er bis zu seinem Tod nicht zur Verantwortung gezogen. Doch trotz dessen, dass Verantwortliche davon wussten, konnten weitere Taten nicht verhindert werden. Das Fazit des Untersuchungsberichts lautet, dass die Reaktionen der Church of England wirkungslos waren und sie auf eine Vertuschung hinauslaufen. Auch Erzbischof Justin Welby soll seit 2013 von den Fällen gewusst haben. In einer Erklärung räumt er persönliche Versäumnisse ein, er habe nicht für eine Offenlegung gesorgt. Laut einem Bericht von BBC habe er sich gegen einen einen erwogenen Rücktritt entschieden.

(kna - fl)