D: Evangelische Kirche verstärkt Kampf gegen Missbrauch

Luther-Denkmal in Wittenberg

Erstmals seit Vorstellung einer deutschlandweiten Missbrauchsstudie tritt das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zusammen.

Lesen Sie auch 12/09/2024 D: Ablösung der Staatsleistungen wäre im Sinne der Kirche Die Ablösung der Staatsleistungen in Deutschland ist ein bislang ungelöstes Problem. Die Ampel hat für den Herbst ein Gesetz zur Beendigung der Staatsleistungen angekündigt. Jurist ...

Die Synode tagt vom 11. bis 13. November im bayerischen Würzburg. Die 128 Delegierten wollen öffentlich über die Ergebnisse der Studie diskutieren und mehrere Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt beschließen.

Schwerpunktthema der Tagung soll nach Willen des Synodenpräsidiums hingegen Migration und Menschenrechte sein. Auf der Tagesordnung steht auch der Dialog mit der katholischen Kirche. Dazu wird als Gast der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, erwartet.

Die Missbrauchsstudie für EKD und Diakonie war Ende Januar von unabhängigen Forschern in Hannover vorgestellt worden. Sie hatte in kirchlichen Akten Hinweise auf 2.225 Betroffene und 1.259 Beschuldigte seit 1946 ausgemacht. Zudem stellten die Studienautoren Kirche und Diakonie im Umgang mit Missbrauchsfällen ein schlechtes Zeugnis aus.

Lesen Sie auch 12/09/2024 D: „Kirche bereitet sich auf Verteidigungsfall vor“ Die evangelische Kirche arbeitet an einem Notfallkonzept für einen möglichen Verteidigungsfall. Das sagte der evangelische Militärbischof Bernhard Felmberg dem „Tagesspiegel“ von ...

Reform des Disziplinarrechts geplant

Beschließen sollen die Kirchenparlamentarier unter anderem eine Reform des kircheninternen Disziplinarrechts. Missbrauchsbetroffenen soll damit bei kircheninternen Verfahren gegen beschuldigte Mitarbeiter Akteneinsicht ermöglicht werden. Auch über die Schaffung einer zentralen Ombudsstelle für Betroffene, eine Reform der Gewaltschutzrichtlinie der EKD und eine stärkere Berücksichtigung des Themas in der Theologie soll abgestimmt werden.

Bei der Umsetzung eines bundesweit einheitlichen Verfahrens für kirchliche Anerkennungszahlungen an Betroffene hakt es hingegen noch. Anders als geplant, soll es noch nicht im Rahmen der Synodentagung verabschiedet werden.

Lesen Sie auch 01/08/2024 D: Bedford-Strohm würdigt Vatikan-Dokument zum Papstamt Der Vorsitzende des Weltkirchenrats, der protestantische Bischof Heinrich Bedford-Strohm, hat sich positiv zum Vatikan-Dokument „Der Bischof von Rom" geäußert. Der ehemalige ...

Kirsten Fehrs stellt sich zur Wahl

Außerdem werden auf der Synodentagung einige wichtige Personalangelegenheiten entschieden. Nach dem Rücktritt von Annette Kurschus als Ratsvorsitzende der EKD im vergangenen Jahr muss die Nachfolge geregelt werden. Die kommissarische Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs will sich zur Wahl stellen. Ihre Bestätigung gilt als sicher. Zudem müssen drei Plätze in dem 15-köpfigen Rat nachbesetzt werden, auf die sich bislang vier Kandidaten bewerben. Das Leitungsgremium vertritt die evangelische Kirche in der Öffentlichkeit und nimmt zu Fragen des religiösen und gesellschaftlichen Zusammenlebens Stellung.

(kna – sk)