Ecuador: Vermisster Priester tot aufgefunden

Der in Ecuador seit einigen Tagen als vermisst gemeldete katholische Geistliche Enrique Fabian Arcos Sevilla ist laut einem Bericht von „El Universo“ tot aufgefunden worden. Die Sicherheitslage in dem südamerikanischen Land ist seit längerer Zeit angespannt, die Zahl der Gewaltverbrechen steigt.

Den Angaben zufolge wurde die Leiche des 53-Jährigen am Sonntag in der Provinz Cotopaxi gefunden und wies Anzeichen von Gewalt auf. Die Staatsanwaltschaft teilte am Montag Ortszeit mit, die Ermittlungen seien aufgenommen worden, ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen. Unter anderem waren offenbar die Hände des Toten gefesselt. Ein Sprecher der Diözese Ambato bestätigte den Tod des Priesters, der aufgrund einer körperlichen Behinderung keine eigene Pfarrei leitete.

Mexikanische Zustände

Die Sicherheitslage in dem südamerikanischen Land ist seit längerer Zeit angespannt, die Zahl der Gewaltverbrechen steigt. Im April hatte sich eine Mehrheit der Bevölkerung in einem Referendum für einen härteren Kurs gegen Bandengewalt ausgesprochen. Zu den Maßnahmen gehören etwa der Einsatz des Militärs und lange Haftstrafen für verurteilte Drogenschmuggler. Die Ordensfrau Sr. Narciza Pazmiño, Direktorin der in der Hochland-Stadt Ambato tätigen „Fundación Don Bosco“, sprach in einem Interview von „mexikanischen“ Zuständen.

(kap/vatican news – pr)