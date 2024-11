DR Kongo: Floribert Bwana Chui wird seliggesprochen

Der junge kongolesische Beamte Floribert Bwana Chui Bin Kositi, der sein Leben opferte, um sich der Korruption zu widersetzen, wird seliggesprochen. Papst Franziskus hat das Martyrium des 2007 getöteten Dieners Gottes anerkannt. Sein unbeugsamer Glaube und seine Integrität machen ihn zu einem Symbol des Widerstands gegen Unrecht.

Am 25. November hat Papst Franziskus das Dekret über das Martyrium von Floribert Bwana Chui Bin Kositi genehmigt, der aus Hass gegen den Glauben getötet wurde. Der junge Beamte der Demokratischen Republik Kongo, geboren am 13. Juni 1981 in Goma, starb am 9. Juli 2007, nachdem er brutal gefoltert und ermordet wurde. Sein ,Verbrechen': Er weigerte sich, Korruption nachzugeben.

Floribert war Mitarbeiter des Office Congolais de Contrôle (OCC), das die Qualität und Konformität von Waren sicherstellt. In Ausübung seines Amtes stoppte er eine Ladung verdorbenen Reises aus Ruanda, die für den kongolesischen Markt bestimmt war. Der Reis hätte die Gesundheit der Verbraucher gefährdet. Floribert widerstand nicht nur hohen Bestechungsgeldern, sondern auch den darauffolgenden Drohungen.

Sein Tod erschütterte die Gemeinschaft

Am 7. Juli 2007 wurde er von Unbekannten entführt. Zwei Tage später fand man seinen Leichnam, gezeichnet von Folter und Gewalt. Der Tod des jungen Mannes erschütterte seine Gemeinschaft, denn Floribert war bekannt für seine Hingabe an Gott und seine aktive Mitgliedschaft in der katholischen Kirche. Er lebte seinen Glauben mit unvergleichlichem Eifer und war ein Vorbild für Integrität und moralische Stärke.

Sein Opfer wird oft mit dem des Seligen Isidore Bakanja verglichen, eines weiteren kongolesischen Märtyrers, der 1994 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen wurde. Auch Floriberts Martyrium verdeutlicht die Herausforderungen eines Lebens im Glauben inmitten von Unrecht und Korruption.

(fides - mg)