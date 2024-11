Selig- und Heiligsprechungen: Papst Franziskus bestätigt Dekrete

In einer Audienz für den Präfekten des Selig- und Heiligsprechungsdikasteriums an diesem Montag, 25. November 2024, hat Papst Franziskus mehrere wichtige Dekrete bestätigt, darunter die Anerkennung von Wundern und von Martyrien.

Mario Galgano - Vatikanstadt

In der Audienz, die Kardinal Marcello Semeraro, Präfekt des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, gewährt wurde, bestätigte Papst Franziskus zunächst das positive Ergebnis der ordentlichen Sitzung der Kardinäle und Bischöfe bezüglich des Wunders auf Fürsprache des seligen Laien Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati, geboren im April 1901 in Turin und dort verstorben am 4. Juli 1925, ist für seine beispielhafte christliche Lebensweise bekannt. Er soll am kommenden 3. August heiliggesprochen werden.

Der Papst genehmigte zudem die Veröffentlichung weiterer Dekrete zu verschiedenen Gläubigen:

- Wunder der seligen Maria Troncatti: Professschwester der Kongregation der Töchter Mariens, Hilfe der Christen, geboren am 16. Februar 1883 in Córteno Golgi (Italien) und verstorben am 25. August 1969 in Sucúa (Ecuador).

- Martyrium des Dieners Gottes Franz Xaver Tru'o'ng Bǚu Diệp: Diözesanpriester, geboren am 1. Januar 1897 in Tân Đúrc (Vietnam), ermordet aus Hass gegen den Glauben am 12. März 1946 in Tấc Sậy (Vietnam).

- Martyrium des Dieners Gottes Floribert Bwana Chui Bin Kositi: Laiengläubiger, geboren am 13. Juni 1981 in Goma (Demokratische Republik Kongo), getötet aus Hass gegen den Glauben am 8. Juni 2007.

- Heroische Tugenden des Dieners Gottes Joseph Lang: Titularbischof von Alabanda und Weihbischof von Zagreb; geboren am 25. Januar 1857 in Lepšić (Kroatien), verstorben am 1. November 1924 in Zagbreb (Kroatien).

Zudem erteilte Papst Franziskus dem Dikasterium die Vollmacht zur Veröffentlichung des Dekrets über die Bestätigung der Verehrung der Ehrwürdigen Dienerin Gottes Johanna vom Kreuz (Joan Vázquez Gutiérrez), Ordensfrau des Dritten Ordens des heiligen Franziskus und Äbtissin des Klosters der heiligen Maria vom Kreuz in Cubas (Madrid). Johanna vom Kreuz wurde am 3. Mai 1481 in Villa de Azaña (heute Numancia La Sagra, Spanien) geboren und verstarb am 3. Mai 1534 in Cubas de La Sagra (Spanien). Franziskus führte eine sogenannte äquipollente (ungefähr: gleichwertige) Heiligsprechung durch; das ist ein außergewöhnliches, verkürztes Verfahren.

(vatican news)