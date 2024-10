Philippinen: Kirche stellt nach Tropensturm Not-Unterkünfte

Mehr als 25 Pfarreien und kirchliche Einrichtungen haben ihre Türen geöffnet und fungieren als vorübergehende Evakuierungszentren für Vertriebene und Familien. Der Tropensturm Trami (auf den Philippinen Kristine genannt) hat den Nordosten der Philippinen verwüstet.

Lesen Sie auch 14/10/2024 Asien: Nach Taifun Yagi sind 1,3 Mio Kinder ohne Schulbildung Einen Monat nach dem Supertaifun Yagi in Südostasien haben fast 1,3 Millionen Kinder aufgrund beschädigter oder geschlossener Schulen, überschwemmter Häuser und vertriebener ...

Als Notunterkünfte fungieren etwa die „Basilika Unserer Lieben Frau von Peñafrancia" und die vom Jesuitenorden verwaltete Universität „Ateneo de Naga“ der Erzdiözese Caceres, wie der vatikanische Pressedienst „Fides" diesen Donnerstag berichtet. Der Tropensturm, der am 23. Oktober begann, hat zu Überschwemmungen und Erdrutschein geführt. Der „Nationale Rat für Katastrophenvorsorge und -management“ berichtete, dass etwa 78.000 Familien in 14 Provinzen von den verheerenden Auswirkungen des Taifuns betroffen waren, woraufhin sofort erste Hilfsmaßnahmen von Institutionen, Nichtregierungsorganisationen und der Kirche aktiviert wurden. In der Region Bilcol hat der Sturm laut „Fides" mindestens 24 Menschenleben gefordert; tausende Menschen in Dörfern sind isoliert. Die Regierung hat auf der gesamten Insel Luzon Schulen und Büros geschlossen, um die Bevölkerung zu schützen.

Auch die Caritas hilft

Wie Caritas Philippinen berichtet, haben die katholischen Diözesen in den betroffenen Gebieten Teams von Freiwilligen aktiviert, um das Ausmaß der Schäden zu bewerten und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. „Unsere Priorität ist es, die schnellstmögliche Hilfe für die Bedürftigsten und Schwächsten zu gewährleisten“, sagte Bischof Colin Bagaforo, Präsident der Caritas Philippinen. Er weist darauf hin, dass sich auch die Strukturen der lokalen Kirchen bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Caritas Philippinen hat außerdem einen landesweiten Spendenaufruf gestartet, um die Vertriebenen mit dem Nötigsten und humanitärer Hilfe zu versorgen.

Die Erzdiözese Cáceres wandte sich unterdessen in einem öffentlichen Aufruf an Pfarreien, Schulen und Einrichtungen, die vorübergehend Räume für Evakuierte zur Verfügung stellen können. In der Diözese Legazpi sind mehrere Pfarrkirchen zwar überflutet worden, haben aber trotz der Überschwemmungen die Türen der Gemeindezentren geöffnet, die noch zugänglich sind: Die Pfarrkirche von Polangui zum Beispiel beherbergt, obwohl sie betroffen ist, fast 300 Menschen, die am meisten gefährdeten Vertriebenen, wie schwangere und stillende Frauen mit ihren Kindern, Kranke und ältere Menschen. Einige von ihnen sind in der Wohnung des Pfarrers untergebracht.



(fides - sst)