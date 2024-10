Asien: Nach Taifun Yagi sind 1,3 Mio Kinder ohne Schulbildung

Fluten in Thailand durch Taifun Yagi (AFP or licensors)

Einen Monat nach dem Supertaifun Yagi in Südostasien haben fast 1,3 Millionen Kinder aufgrund beschädigter oder geschlossener Schulen, überschwemmter Häuser und vertriebener Familien schwere Lernprobleme. Tausende von Schulen in Vietnam, Myanmar, Laos und Thailand wurden in Mitleidenschaft gezogen, berichtet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Unicef kooperiere mit Regierungen, um einen normalen Schulalltag zu ermöglichen und veranlasse Präventionsarbeit.

Da viele Schulen beschädigt oder geschlossen sind, sind die Kinder gezwungen, in provisorischen Räumen zu lernen, die möglicherweise nicht für einangemessenes Lernen ausgestattet sind. Bei anderen, wie den Schülern in einigen Provinzen Nordthailands, ist ungewiss, ob sie in die Schule zurückkehren können. Ein längerer Zeitraum, in dem Kinder nicht lernen können, kann zu Wissenslücken, schlechteren schulischen Leistungen und einem erhöhten Risiko führen, dass die Kinder zurückbleiben oder sogar die Schule ganz abbrechen. Für viele erhöht die Situation zudem Stress und erschwert, sich auf den Unterricht zu konzentrieren.

Konstitutiv für Wohlbefinden und Zukunftschancen



„Schulen bieten Kindern Schutz und Stabilität und sind ein sicherer Ort zum Lernen und Spielen“, sagte June Kunugi, Unicef-Regionaldirektorin für Ostasien und den Pazifik. „Wenn Kinder auch nur ein paar Wochen nicht zur Schule gehen, kann sich dies auf ihre Bildung, ihr Wohlbefinden und ihre Zukunftschancen auswirken und den Kreislauf von Benachteiligung und Ungleichheit fortsetzen. Die schnellstmögliche Wiederherstellung des Unterrichts in den Schulen ist entscheidend für die Wiederherstellung der Stabilität und die Gewährleistung des Wohlergehens der Kinder.

Unicef unterstützt Schulkinder



Das Kinderhilfswerk der UN arbeitet mit Regierungen und Partnern zusammen, um lebensrettende Hilfe zu leisten, beschädigte Schulen wieder instand zu setzen und sicherzustellen, dass die Kinder so schnell wie möglich wieder zur Schule gehen können. In Laos werden so laut einer Pressemitteilung mehr als 1.600 Schulpakete an Vorschul- und Grundschulkinder verteilt, und es ist geplant, mehr als 1.000 Kinder in kindgerechten provisorischen Räumen zu unterstützen, die Lernmöglichkeiten und psychosoziale Hilfe bieten. In Myanmar werden wichtige Lehr- und Lernmaterialien sowie psychologische und gesundheitliche Unterstützung für die von den Überschwemmungen betroffenen Kinder bereitgestellt. In Thailand werden 3350 Kinder mit Schulsets versorgt, damit sie weiter lernen können, und über 8000 Kinder erhalten psychologische Erste Hilfe. In Vietnam hingegen arbeitet Unicef mit dem Ministerium für Bildung und Ausbildung und seinen Provinzabteilungen zusammen, um mehr als 23.000 Kinder mit Unterrichtsmaterial zu versorgen.

Auch Präventionsarbeit

Darüber hinaus arbeitet Unicef mit der vietnamesischen Regierung zusammen, um Gesundheitspersonal, Lehrer und Schulpersonal zu schulen, damit sie besser auf Notfälle vorbereitet sind und auf psychosoziale Bedürfnisse eingehen können. Das Kinderhilfswerk arbeitet weiterhin mit Regierungen und Partnern zusammen, um Aktivitäten zur Verringerung des Katastrophenrisikos und zur Anpassung an den Klimawandel in die grundlegenden Dienstleistungen für Kinder zu integrieren und so ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen in einer unvorhersehbaren Umgebung zu gewährleisten. Dieses Engagement beinhaltet die Entwicklung von Programmen, die nicht nur die unmittelbaren Bedürfnisse der Kinder erfüllen, sondern auch ihre Widerstandsfähigkeit für die Zukunft stärken.

Umweltgefahren nehmen zu

Kinder in Ostasien und im pazifischen Raum sind in zunehmendem Maße Umweltgefahren ausgesetzt, da extreme Wetterereignisse in der Region in den letzten fünf Jahrzehnten stark zugenommen haben. Die zunehmende Häufigkeit und die kumulativen Auswirkungen von klimabedingten Wetterereignissen stören lebenswichtige soziale Dienste für Kinder, wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Wassersysteme, was zu unmittelbaren Gefahren und langfristigen Rückschlägen führt, die ihre Entwicklung und ihr Wohlergehen beeinträchtigen.

(unicef/pm- mo)