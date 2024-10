Pakistan: 16 Tote bei Zusammenstoß religiöser Gruppen

Sunnitische muslimische Männer versammeln sich am 13. Oktober 2024 im Bezirk Kurram, um während der Beerdigungszeremonie für die bei einem Stammeskonflikt getöteten Opfer Gebete zu sprechen (AFP or licensors)

Mindestens 16 Menschen, darunter drei Frauen und zwei Kinder, wurden bei einem neuen konfessionellen Zusammenstoß im Nordwesten Pakistans getötet, so die Behörden. Sunnitische und schiitische muslimische Stämme liefern sich seit mehreren Monaten mit Unterbrechungen Kämpfe im Bezirk Kurram in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa.

Am 13. Oktober haben sich sunnitische muslimische Männer Bezirk Kurram in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa versammelt, um während der Beerdigungszeremonie für die bei einem Stammeskonflikt getöteten Opfer Gebete zu sprechen.

Konfessionelle Kämpfe sind keine Neuheit



Kurram, ein ehemals halbautonomes Gebiet, ist bekannt für seine blutigen Auseinandersetzungen zwischen sunnitischen und schiitischen Stämmen, die im Laufe der Jahre Hunderte von Menschenleben gefordert haben. Ein Konvoi von Sunniten war am 12. Oktober unter dem Schutz paramilitärischer Soldaten unterwegs, als er angegriffen wurde, wie ein hochrangiger Beamter der Kurram-Verwaltung gegenüber AFP erklärte, der anonym bleiben wollte. „Infolgedessen wurden 14 Menschen, darunter drei Frauen und zwei Kinder, getötet und sechs weitere verwundet“, sagte er. Die Grenzpolizei reagierte und tötete zwei der Angreifer, die als Schiiten identifiziert wurden, sagte er. Der Beamte sagte, der jüngste Angriff habe „sektiererische Motive“, die „die Region in den letzten zwei Jahrzehnten geplagt haben“. „Jeder Konflikt neigt dazu, eine konfessionelle Dimension anzunehmen“, sagte er. Bei den jüngsten Zusammenstößen im Juli und September wurden Dutzende von Menschen getötet, und sie endeten erst, als eine Jirga, ein Stammesrat, einen Waffenstillstand ausrief.

Fehden sind verbreitet



Offizielle Stellen versuchen, einen neuen Waffenstillstand zu vermitteln. Stammes- und Familienfehden sind in Pakistan weit verbreitet. Besonders langwierig und gewalttätig können sie jedoch in den abgelegenen Gebieten von Khyber Pakhtunkhwa sein, wo sich die Gemeinschaften an die traditionellen Ehrenkodizes der Stämme halten. Die schiitische Gemeinschaft in Pakistan, einem überwiegend sunnitischen muslimischen Land, hat lange unter Diskriminierung und Gewalt gelitten.

(uca news - mo)