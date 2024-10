Indien weist Kritik an mangelhafter Religionsfreiheit von sich

Indische Katholikinnen beten während der Messe am Aschermittwoch in Chennai, Indien (ANSA)

Indiens rechtsgerichtete Hindu-Regierung hat einen Bericht der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) über Indien zurückgewiesen und die US-Behörde als „voreingenommen“ und die Ergebnisse als „bösartig“ bezeichnet. Die Kommission hatte der von der Bharatiya Janata Party (BJP) geführten Regierung vorgeworfen, dass diese „eine diskriminierende nationalistische Politik verstärkt, hasserfüllte Rhetorik aufrechterhält und es versäumt, gegen kommunale Gewalt vorzugehen.“

Die USCIRF sei „eine voreingenommene Organisation mit einer politischen Agenda“, sagte der Sprecher des indischen Außenministeriums, Randhir Jaiswal, vor Reportern in der Hauptstadt Neu-Delhi. „Wir weisen diesen bösartigen Bericht zurück."

Die unabhängige, überparteiliche US-Behörde hatte in ihrem Bericht vom 2. Oktober über die Religionsfreiheit in Indien festgestellt: „Einzelne Personen wurden von Bürgerwehrgruppen getötet, geschlagen und gelyncht, religiöse Führer wurden willkürlich verhaftet, und Häuser und Gebetsstätten wurden zerstört.“

Diese Vorfälle „stellen besonders schwere Verletzungen der Religionsfreiheit dar“, sagte die Kommission und forderte das US-Außenministerium auf, Indien als „besonders besorgniserregendes Land“ einzustufen. Dies ist das fünfte Mal, dass die Kommission die US-Regierung gebeten hat, Indien zu einem „Country of Particular Concern (CPC)“ zu erklären. Dies ist die Bezeichnung für ein Land, das für besonders schwere Verletzungen der Religionsfreiheit gemäß dem International Religious Freedom Act von 1998 verantwortlich ist.

„Jeden Tag werden in dem Land mindestens zwei Christen wegen ihres Glaubens angegriffen“, heißt es in dem Bericht weiter. Nach Angaben der UCF habe Indien in diesem Jahr von Januar bis zum 10. August „447 Vorfälle von Gewalt gegen Christen registriert“. Im Jahr 2023 verzeichnete die ökumenische Organisation 731 Gewalttaten im Land, ohne das von Unruhen zerrissene Manipur zu zählen, wo in 16 Monaten über 230 Menschen getötet, 60.000 weitere vertrieben und über 360 Kirchen zerstört wurden.

Nach Angaben von Kirchenvertretern hat die Regierung von Uttar Pradesh, dem mit 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesstaat des Landes, der von einer pro-hinduistischen Partei regiert wird, seit seinem Inkrafttreten im Jahr 2020 835 Fälle gegen Christen und Muslime auf der Grundlage eines weitreichenden Anti-Konversionsgesetzes registriert. Bis zum 31. Juli 2024 wurden fast 1.682 Personen wegen Konvertierungsvorwürfen verhaftet. Diese Fälle würden „von hochrangigen Beamten genau überwacht“, sagte der Generaldirektor der Polizei des Bundesstaates, Prashant Kumar, während er die Medien informierte.

Indien wird von der Bharatiya Janata Party (BJP) von Premierminister Narendra Modi regiert. Christen machen nur 2,3 Prozent der 1,4 Milliarden Einwohner Indiens aus. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung des Landes sind Hindus. Die pro-hinduistische Partei ist gegen die missionarischen Aktivitäten der indischen Kirche. Seit Modi 2014 an die Macht kam, hat die Gewalt gegen Christen zugenommen, doch der indische Premierminister pflegt freundschaftliche Beziehungen zur US-Regierung. Der Sprecher des Ministeriums forderte die USCIRF auf, sich auf die Behandlung von Menschenrechtsfragen innerhalb der Vereinigten Staaten zu konzentrieren.

Der diesjährige USCIRF-Bericht empfahl, zwölf Länder, die das Außenministerium 2023 als „besonders besorgniserregend“ eingestuft hatte, erneut zu nennen, darunter Russland und China.

