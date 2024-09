Indien: Kein Frieden durch Trennung in Manipur

Christen nehmen an Protest gegen ethnische Gewalt in Manipur teil (AFP or licensors)

„Frieden und Versöhnung in Manipur können nicht auf der Trennung ethnischer Gemeinschaften beruhen; sie werden nicht durch den Bau einer neuen Trennmauer an der Grenze zu Myanmar erreicht werden, wie sie der Staat auf einer Länge von über 1600 Kilometern zu errichten plant.“ Das sagte Linus Neli, Erzbischof von Imphal, der Hauptstadt des Bundesstaates Manipur, gegenüber dem vatikanischen Info-Dienst Fides.

„Der Frieden“, so der Erzbischof, „wird auch nicht durch die Wiederbewaffnung ethnischer Gruppen erreicht werden, wie es auf gefährliche Weise zwischen den Gemeinschaften der Kuki und Meitei geschieht. Frieden wird nur durch die Reaktivierung des Dialogs, die Aufnahme von Verhandlungen und das Beschreiten eines Weges der Gleichheit und Gerechtigkeit erreicht, der primitive Rivalitäten und ethnische Ansprüche überwindet.“

Manipur im kulturellen Konflikt



In dem Interview geht der Erzbischof auf die Krise ein, die den nordostindischen Bundesstaat seit über einem Jahr erschüttert. Der Erzbischof ordnet das Problem in die ethnische und kulturelle Konfiguration der nordöstlichen Region Indiens ein, „eine Region mit ihrer eigenen spezifischen Dimension, die durch ethnischen, sprachlichen und kulturellen Pluralismus gekennzeichnet ist“.

Die Region war in der Vergangenheit oft von sozialen, ethnischen und politischen Konflikten und Spannungen geplagt. „Die Bundesstaaten des Nordostens“, erinnert der Erzbischof, „wurden geschaffen, um den jeweiligen indigenen Gemeinschaften die Möglichkeit zu geben, ihre Identität zu bewahren und mit den einzigartigen Ressourcen ihres kulturellen Erbes ihren eigenen Beitrag zur indischen Föderation zu leisten. Einige Stammesgruppen sind zudem unendlich kleine Gemeinschaften und treten erst jetzt in die hart umkämpfte Welt des modernen Indiens ein.“

Verantwortung der Christen in Nordostindien



Nordostindien ist auch eine der Regionen, in denen die Konzentration von Bürgern christlichen Glaubens in Indien insgesamt am größten ist: Von den rund 27,8 Millionen Christen in ganz Indien leben etwa 7,8 Millionen in der Nordostregion. „Daraus ergibt sich auch unsere Verantwortung für die Förderung von Frieden, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit zwischen Menschen und Gruppen unterschiedlichen Glaubens, Sprache, Kultur und Ethnie“, so der Erzbischof.

Streit der Gruppen in Manipur hat Tradition



Neli skizziert dann die interne Situation in Manipur, wo „es drei große ethnische Gruppen gibt: die Kuki, die Meitei und die Naga. Die Koexistenz und die Beziehungen zwischen den Volksgruppen waren in der Vergangenheit nicht einfach. Es gibt einen Streit darüber, wer ursprünglich da war, d. h. wer mehr Rechte im gesellschaftlichen Leben beanspruchen kann, denn die Kukis kamen ab dem 16. Jahrhundert aus dem benachbarten Myanmar . Die Konfrontation hatte immer ein zentrales Thema: den Besitz von Land, der die Quelle von Lebensunterhalt und Wohlstand ist. Auch der heutige Konflikt zwischen Kuki und Meitei ist keine Ausnahme: Im Grunde geht es um Land und die Politik des Landes“, erklärt er.

Meitei machen nur 10% des Landes aus



Geografisch gesehen besitzen die Meitei heute etwa 10 Prozent des Landes und sind im Tal angesiedelt, wo sich die Hauptstadt Imphal befindet. Die anderen Gruppen, Naga und Kuki, leben in den Hügel- und Bergregionen und beanspruchen etwa 90 Prozent des Landes und sind als geplante Stämme aufgeführt. Dabei handelt es sich um historisch marginalisierte Stämme, denen die indische Verfassung besondere Eigentumsrechte zuerkennt und sie zu Empfängern spezieller Entwicklungs-, Bildungs- und Landzuweisungsprogramme erklärt.

Im März 2023 empfahl ein Beschluss des Obersten Gerichtshofs von Manipur der Zentralregierung, die Meitei-Gemeinschaft in den Kreis der „anerkannten Stämme“ aufzunehmen, was zu Protesten führte, die später in Zusammenstöße und allgemeine Konflikte mündeten. „Es muss gesagt werden, dass die Meitei eine zahlenmäßige Minderheit sind, aber sie sind eine politische Mehrheit, die die lokale Regierung kontrolliert (der Premierminister des Staates ist N. Biren Singh, ein Mitglied der Baratiya Janata Party, der Partei des indischen Premierministers Narendra Modi, Anm. d. Red.). Hinzu kommt das religiöse Element, denn die Meitei sind Hindus und leben - eine Ausnahme in Indien - als Minderheit in einem Staat mit mehrheitlich christlicher Bevölkerung.

In allen Gemeinschaften auch Getaufte

Der Pfarrer der katholischen Gemeinde von Imphal spricht gegenüber Fides davon, dass Hindu-Extremisten in den letzten Jahren versucht hätten, das Gebiet zu kolonisieren. Er erwähnt zerstörte christliche Kapellen. „Aber die Getauften gibt es überall, in allen drei Gemeinschaften, den Kuki, den Meitei und den Naga, und deshalb kann die Erfahrung, Brüder in Christus zu sein, den Sinn für Gemeinschaft wiederherstellen.“

Militärische Kontrolle bietet keinen Frieden



Der Erzbischof verweist auf die derzeitige Situation der absoluten Trennung mit militärischen Kontrollpunkten zwischen den von den Meitei und den Kuki bewohnten Gebieten, die sich nicht in das Gebiet des jeweils anderen begeben können: „Diese Trennung hat kurzfristig die Spirale des Konflikts unterbrochen, aber sie reicht nicht aus, denn sie hat weder die Traumata und Wunden (mehr als 220 Opfer und 67.000 Vertriebene) geheilt noch den Hass und die Rache besänftigt. In der Tat rüsten alle Gemeinschaften derzeit auf und organisieren sich mit immer schwereren Waffen. Das vermittelt den Eindruck eines Pulverfasses, das bereit ist zu reagieren. Und wenn dies der Fall ist, würde der Konflikt durch den Einsatz dieser Waffen noch blutiger werden“, stellt er fest.

Katholische Gemeinde unterstützt Kuki-Flüchtlinge

In diesem Zusammenhang kann Erzbischof Neli, der der Ethnie der Naga angehört und als „neutral“ gilt, Pfarreien in den verschiedenen Gebieten besuchen, in denen es Priester gibt (76 in der Diözese), die ebenfalls nach Ethnien getrennt sind. „Einige Ordensleute und Priester aus dem indischen Bundesstaat Kerala (in Südindien) können dies ebenfalls tun. Ich kann sagen, dass ich bei meinen Besuchen einen klaren Willen geäußert habe: Die Menschen sind hungrig und durstig nach Frieden. Es ist dringend notwendig, dass eine politische Lösung gesucht und mit aller Energie verfolgt wird“, sagt er und berichtet von der Situation von mehr als 1.000 katholischen Kuki-Flüchtlingen, die Gebiete wie die Stadt Imphal, wo sie früher lebten, verlassen mussten. „Die katholische Gemeinde bietet ihnen Unterstützung und Verpflegung an, und wir haben auch kleine Holzhäuser gebaut, in denen sie wohnen können“, berichtet er.

(fides – mo)