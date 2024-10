Heiliges Land: Studienjahr wegen Nahostkrise in Rom

Restaurierungsarbeiten auf dem Fußboden der Grabeskirche in Jerusalem im Jahr 2022. Foto: Cecile Leca (Cecile Leca )

Das Theologische Studienjahr Jerusalem wird wegen der Krise in Nahost erneut nach Rom verlegt.

Lesen Sie auch 02/10/2024 Iran greift Israel an: Pater Faltas ruft zum Gebet für die Opfer auf Der Vikar der Kustodie des Heiligen Landes, Pater Ibrahim Faltas, beschreibt gegenüber Vatican News die Angst und das Gebet der Menschen nach iranischen Raketenangriffen auf ...

„Unsere Studis und die Studienleitung müssen die Koffer packen“, hieß es am Mittwoch auf der Facebook-Seite der beteiligten Benediktiner-Abtei Dormitio auf dem Zionsberg. Der federführende Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD werde alle geförderten Studierenden und Lehrenden so bald möglich aus Israel und Palästina zurückzuholen.

Damit folge man einer entsprechenden Aufforderung des Auswärtigen Amtes. Die Entscheidung sei bereits vor dem jüngsten Raketenangriff des Iran auf Israel gefallen, so die Mitteilung. Zur Stunde werde daran gearbeitet, das Studienjahr - wie bereits während der Corona-Krise - nach Rom zur benediktinischen „Welt-Zentrale“ zu verlegen. Man hoffe jedoch auf eine baldige Rückkehr ins Heilige Land.

Der Abt der Dormitio-Abtei in Jerusalem, Nikodemus Schnabel, bestätigte auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur die erneute Verlegung. Er hätte sich zwar eine andere Entscheidung gewünscht, akzeptiere aber den Entschluss.

Das „Theologische Studienjahr Jerusalem“ richtet sich an katholische und evangelische Theologie-Studierende aus dem deutschen Sprachraum. Das zweisemestrige Aufbaustudium findet normalerweise an der Benediktiner-Abtei Dormitio auf dem Zionsberg am Rand der Jerusalemer Altstadt statt.

(kna – pr)