Iran greift Israel an: Pater Faltas ruft zum Gebet für die Opfer auf

Der Vikar der Kustodie des Heiligen Landes, Pater Ibrahim Faltas, beschreibt gegenüber Vatican News die Angst und das Gebet der Menschen nach iranischen Raketenangriffen auf Israel.

Mario Galgano - Vatikanstadt

In den frühen Abendstunden Montag, 1. Oktober, erschütterten Sirenen und Explosionen die heiligen Stätten Jerusalems. Iranische Raketen hatten Israel angegriffen, während die Franziskanerbrüder in der Kirche des Heiligen Erlösers versammelt waren, um das Fest des Heiligen Franziskus zu feiern. Pater Ibrahim Faltas, Vikar der Kustodie des Heiligen Landes, gab kurz nach dem Angriff gegenüber den vatikanischen Medien ein eindringliches Zeugnis über die erschreckende Lage ab.

„Bereits um 17 Uhr erhielten wir die Anweisung, die Schulen morgen nicht zu öffnen“, berichtet Pater Faltas. „Gegen 19 Uhr, während wir in der Vesper versammelt waren, ertönten plötzlich die Sirenen. Wir hörten laute Explosionen und sahen, wie Raketen vom Abwehrsystem Eisenkuppel abgefangen wurden. Doch viele flogen direkt über Jerusalem hinweg und zielten auf Militärbasen im Negev.“

In diesen Momenten sei die Stimmung in der Stadt in eine unheimliche Stille übergegangen, erklärt der Franziskaner. Die Angst vor weiteren Angriffen wuchs, da viele befürchteten, Israel werde auf den Angriff antworten. „Die Menschen haben große Angst“, sagt Faltas. „Es wird eine Nacht der Angst, und für uns Franziskaner eine Nacht des intensiven Gebets.“

Ungeheuerliche Bilder: die Raketenangriffe auf Israel

Gebet für die Opfer

In einer eindringlichen Botschaft ruft Pater Faltas die Weltgemeinschaft auf, im Gebet für die Opfer dieses Konflikts zusammenzukommen. „Beten auch Sie für uns und für all die unschuldigen Menschen, die unter diesem absurden Krieg leiden“, appelliert er.

Die Spirale der Gewalt im Nahen Osten habe erneut viele Unschuldige getroffen, und die Spannungen zwischen den beteiligten Ländern scheinen eine gefährliche Eskalationsstufe erreicht zu haben. Besonders in Jerusalem, einer Stadt mit zentraler religiöser Bedeutung, vergrößern Angriffe wie diese die Furcht vor einer Verschärfung der Situation. Die Worte von Pater Faltas sind ein Mahnruf, nicht nur die Waffen, sondern auch den Hass zum Schweigen zu bringen.

Während die Welt auf eine mögliche Reaktion Israels schaut, beten die Menschen in den betroffenen Gebieten für Frieden und Sicherheit. „Es ist schwer, Hoffnung zu bewahren“, schließt Pater Faltas. „Aber in Zeiten wie diesen bleibt uns nichts anderes, als auf Gott zu vertrauen und füreinander zu beten.“

Iranische Raketen über den Himmel von Israel