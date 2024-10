Comece bittet um Waffenstillstand und Gebete für Frieden im Heiligen Land

Die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union (Comece) hat im Nahostkonflikt einen „sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten" gefordert und Achtung des internationalen und humanitären Rechts angemahnt. Die EU solle „gemeinsam mit anderen regionalen und internationalen Akteuren den Dialog mit allen Konfliktparteien im Hinblick auf einen gerechten und dauerhaften Frieden" entschlossen fortsetzen, heißt es weiter in einer Erklärung der COMECE von diesem Donnerstag.

Konkret wirbt die COMECE für diplomatische Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung - eine israelische und eine palästinensische - sowie einen international garantierten Sonderstatus für die Stadt Jerusalem. Bischof Mariano Crociata, Vorsitzender der Comece, ruft in der Erklärung zudem alle auf, sich am Gebets- und Fastentag für den Frieden zu beteiligen, den Papst Franziskus für den 7. Oktober angesetzt hat.

„Im Namen der Bischöfe der COMECE möchte ich unsere tiefe Besorgnis über den Strudel der Gewalt zum Ausdruck bringen, der in den letzten Monaten das Heilige Land, den Libanon und andere Teile des Nahen Ostens erfasst hat. Jeder Tag birgt die Gefahr einer weiteren Eskalation, Verschärfung und Ausweitung des Konflikts in der gesamten Region und bedroht die Würde, das Leben und die Lebensgrundlagen von Hunderttausenden von Menschen", so Crociata.

Mit Blick auf den Jahrestag der Terroranschläge auf das israelische Volk am 7. Oktober verurteilte er Antisemitismus und die Gewaltspirale, die es nach dem Attentat gab. „Dies hat nicht nur zu einer außerordentlich schweren humanitären Krise und unvorstellbarem menschlichem Leid in allen Gemeinschaften geführt, sondern auch eine gefährliche regionale politische Dynamik ausgelöst, an der eine wachsende Zahl von Akteuren beteiligt ist. Diese Situation gibt uns auch wegen ihrer Auswirkungen in Europa und in der Welt Anlass zu großer Sorge. Das Wiederaufleben von Antisemitismus, Radikalisierung und Fremdenfeindlichkeit bedroht nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern führt auch zu beklagenswerten Akten von gewalttätigem Extremismus und Terrorismus."

„Wiederaufleben von Antisemitismus, Radikalisierung und Fremdenfeindlichkeit bedroht nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern führt auch zu beklagenswerten Akten von gewalttätigem Extremismus und Terrorismus“

Im Einklang mit den wiederholten Friedensappellen von Papst Franziskus fordert die Comece daher alle Konfliktparteien „sowie alle Personen und Gruppen, die zur Gewalt aufstacheln, auf, von allen Handlungen Abstand zu nehmen, die zu einer weiteren Eskalation und Polarisierung führen könnten."

Die Comece-Erklärung schließt mit einem Friedensgebet des Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa.

(pm - sst)