Papst ruft Fasten- und Gebetstag für Frieden aus

Am kommenden Montag, 7. Oktober, ist die kirchliche Gemeinschaft aufgerufen, einen Tag des Fastens und des Gebets für den Frieden in der Welt zu begehen. Das kündigte Papst Franziskus an diesem Mittwoch bei der Messe zur Synodeneröffnung an.

Er selbst werde sich am kommenden Sonntag in die Basilika S. M. Maggiore begeben, um dort den Rosenkranz zu beten und „eine herzliche Bitte an die Jungfrau“ zu richten, so der Papst vor den Synodenteilnehmern, die mit ihm auf dem Petersplatz versammelt waren. Sie alle seien eingeladen, sich ihm am Sonntag anzuschließen, so Franziskus.

„Brüder und Schwestern, lasst uns diesen kirchlichen Weg mit Blick auf die Welt fortsetzen, denn die christliche Gemeinschaft steht immer im Dienst der Menschheit, um allen die Freude des Evangeliums zu verkünden. Wir brauchen das, besonders in dieser dramatischen Stunde unserer Geschichte, in der die Winde des Krieges und die Feuer der Gewalt weiterhin ganze Völker und Nationen verwüsten“, betonte der Papst zum Abschluss seiner Predigt bei der Messe, mit der am 2. Oktober die Synode feierlich eröffnet wurde.

Video: Highlights der Messe mit Papst Franziskus zur Synodeneröffnung am 2. Oktober 2024

„Um auf die Fürsprache der allerseligsten Maria die Gabe des Friedens zu erbitten, werde ich am kommenden Sonntag in die Basilika S. M. Maggiore gehen, wo ich den Rosenkranz beten und eine herzliche Bitte an die Jungfrau richten werde; wenn möglich, bitte ich auch Sie, Mitglieder der Synode, sich mir bei dieser Gelegenheit anzuschließen“, so Franziskus, der alle darum bat, am folgenden Tag, Montag, 7. Oktober, „einen Tag des Gebets und des Fastens für den Frieden in der Welt zu begehen“: „Lasst uns gemeinsam gehen. Lasst uns auf den Herrn hören. Und lassen wir uns von der Brise des Heiligen Geistes leiten“, so die abschließende Bitte des Papstes.

