Zahlreiche Tote bei Überflutungen in Bosnien

Der Erzbischof der bosnischen Hauptstadtdiözese Vrhbosna, Tomo Vuksic, hat der Flutopfer in Bosnien und Herzegowina gedacht. Die „große Tragödie", die den Balkanstaat vor dem Wochenende heimsuchte und mindestens 18 Menschenleben kostete, habe darüber hinaus enormen Schaden verursacht, so der katholische Geistliche laut „Radio Sarajevo".

Vuksic drückte den Hinterbliebenen seine „tiefe und brüderliche Solidarität" aus und kündigte Unterstützung durch die Kirche an.

Heftige Unwetter hatten in der Nacht zum Freitag etliche Städte überflutet und Erdrutsche verursacht. Mehrere Flüsse traten über die Ufer, spülten Straßen davon und zerstörten Wohngebiete. Am stärksten betroffen war Berichten zufolge die Kleinstadt Jablanica südwestlich der Hauptstadt Sarajevo. Aufnahmen zeigten, wie nur noch das Minarett einer Moschee aus den Wassermassen ragt. Mehrere Dörfer in der Region waren am Samstag immer noch von der Außenwelt abgeschnitten. Die für Sonntag angesetzten Lokalwahlen wurden in vier betroffenen Wahlkreisen verschoben.

(kna - cs)