Papst betet für Opfer von Schulbusunglück in Thailand

Papst Franziskus hat seine Trauer über einen Unfall ausgedrückt, bei dem am 1. Oktober 20 junge Schüler und drei ihrer Lehrer ums Leben gekommen sind. In einem Telegramm, das am Samstag veröffentlicht wurde, versichert er die Betroffenen seines Gebetes.

Franziskus sei „zutiefst betrübt" gewesen, als er vom Tod der Schüler und ihrer Lehrer erfahren habe, so der Text des Telegramms, das von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterzeichnet wurde. Der Papst nehme all diejenigen mit ins Gebet, die durch diese Tragödie betroffen seien, „insbesondere die trauernden Familien", und vertraue die Seelen der Verstorbenen der „liebenden Barmherzigkeit des Allmächtigen" an. Für alle erbitte Franziskus „den göttlichen Segen der Stärke, des Friedens und des Trostes." Am Dienstag war ein vollbesetzter Reisebus in Flammen aufgegangen, nachdem er infolge eines geplatzten Reifens gegen eine Betonbarriere gefahren war. Er transportierte Schüler und Lehrer, die von einem Schulausflug in die Hauptstadt zurückkehrten. 22 Insassen konnten sich teils schwer verletzt aus dem Fahrzeug retten, für die anderen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Unfall hatte landesweite Diskussionen über die Sicherheit der Verkehrswege ausgelöst, der Fahrer harre sich anschließend selbst der Polizei gestellt. (vatican news - cs)

