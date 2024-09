Das Logo der Papstreise nach Luxemburg und Belgien

Papst am 26.9. in Luxemburg: Mehr als 10.000 Teilnahmewünsche

Papst Franziskus ist derzeit noch in Südostasien und Ozeanien unterwegs, aber eine für Europäer deutliche nähere Papstreise - nämlich nach Luxemburg und Belgien - steht Ende September an. Das Interesse ist groß: Für ein Treffen mit dem katholischen Kirchenoberhaupt am 26.9. in der Kathedrale Notre-Dame gibt es schon mehr als 10.190 Anmeldewünsche; 650 Plätze werden per Los vergeben. Das Online-Anmeldeverfahren endete am Donnerstag.

„Wir haben Anmeldungen aus Luxemburg, Europa und den USA", sagte der Sprecher der Erzdiözese Luxemburg, Gerard Kieffer der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) diesen Freitag. Damit ist auch klar, dass das zusätzliche Zelt tatsächlich benötigt wird, um diese weiteren Gäste begrüßen zu können. Die Gewinner der Verlosung sollen in den kommenden Tagen informiert werden. Im Zelt und in der Kathedrale Notre-Dame de Luxembourg selbst können insgesamt 1.250 Menschen den Papstbesuch live erleben.



Als Vorprogramm werden laut Programm ab 15 Uhr Lieder und Gebete vorgetragen; gegen 16.30 Uhr werde der Papst in der Kathedrale erwartet und mit seinen Gästen unter anderem ein Gespräch führen. Bereits am Vormittag umfasst das Besuchsprogramm des Papstes einen Höflichkeitsbesuch bei Großherzog Henri, eine Begegnung mit Luxemburgs Premierminister Luc Frieden und die für Papstbesuche übliche Ansprache vor Vertretern von Regierung, Zivilgesellschaft und Diplomatischem Corps.



Nach der Veranstaltung in der Kathedrale Notre-Dame de Luxembourg geht es für den Papst weiter nach Belgien, wo er bis 29. September einen Pastoralbesuch absolviert.



Aktuell befindet sich Franziskus seit Wochenbeginn aufs seiner bislang längsten Auslandsreise. Insgesamt zwölf Tage besucht der 87-jährige Papst Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. (kap/kna - sst)