Belgien-Besuch des Papstes: Vorbereitungen sind am Laufen

Die Erzdiözese Mechelen-Brüssel steht vor einer logistischen und spirituellen Großaufgabe: Papst Franziskus wird in Kürze Belgien besuchen. Neben den umfangreichen organisatorischen Vorbereitungen bietet Erzbischof Luc Terlinden ein Gebet an, das die spirituelle Dimension des Besuchs unterstreicht.

Franziskus wird am 26. September Luxemburg besuchen und danach vom 26. bis 29. September Belgien. Die Vorbereitungen für den Besuch von Papst Franziskus in Belgien erreichen ihren Höhepunkt. Die Erzdiözese Mechelen-Brüssel mobilisiert eine immense Anzahl an Menschen und Ressourcen, um die vielen praktischen und logistischen Herausforderungen zu bewältigen. Dabei geht es nicht nur um die Organisation, sondern auch um eine spirituelle Vorbereitung. Erzbischof Luc Terlinden von Mechelen-Brüssel hat ein spezielles Gebet verfasst, das die Gläubigen auf diesen wichtigen Moment einstimmen soll.

In seinem Gebet bittet Terlinden um den Schutz und die Führung des Heiligen Geistes für Papst Franziskus und die Kirche in Belgien. Er ruft dazu auf, die Freude des Evangeliums zu leben und die Barmherzigkeit Gottes besonders gegenüber den leidenden Mitmenschen zum Ausdruck zu bringen. Zudem wendet sich das Gebet an die Jungfrau Maria, die über die Gläubigen und Papst Franziskus wachen soll.

Der bevorstehende Papstbesuch, der eine starke spirituelle Bedeutung für die belgische Kirche hat, soll auch eine Ermutigung für das Land sein, das Gemeinwohl und den Frieden in der Welt aktiv zu fördern. Insbesondere sollen Forscher, Lehrer und Schüler dazu inspiriert werden, ihr Wissen in den Dienst der Menschheit zu stellen und die Würde des Lebens sowie den Schutz der Umwelt zu wahren.

Der Besuch von Papst Franziskus in Belgien wird nicht nur eine logistische Herausforderung sein, sondern auch eine Gelegenheit für die Gläubigen, ihre Verbundenheit mit der katholischen Kirche zu erneuern und sich von der Botschaft des Papstes inspirieren zu lassen.

(pm – mg)