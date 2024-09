Kardinal Matteo Zuppi

Italien: „Es fehlt uns oft an Leidenschaft“

„Es fehlt uns oft an Leidenschaft. An der Fähigkeit, über junge Leute zu weinen, die mit einem Messer herumlaufen und sich umbringen. An Mitgefühl für eine gewalttätige und grausame Welt.“

Lesen Sie auch 25/08/2024 Zuppi: Vergebung und Gerechtigkeit sind der Weg zum Frieden Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, hat im Gespräch mit den vatikanischen Medien zu Versöhnung aufgerufen. Zuppi, der von Papst Franziskus ... Das sagte der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi von Bologna, jetzt in einer Predigt bei einer Messfeier zum nationalen synodalen Prozess der italienischen Kirche. „Der Herr hilft uns, zu uns selbst zurückzukehren, er erinnert uns an das Wenige, das wir haben, um reich zu sein und andere reich zu machen.“ Freier, wir selbst zu sein Zuppi rief zur Absage an Stolz und Egoismus auf. „Wenn wir frei von Stolz sind, sind wir freier, wir selbst zu sein.“ Auch von Pessimismus sollten sich die Glaubenden befreien: „Schauen wir mutig in die Zukunft der Kirche und der Welt, um die Gegenwart des Herrn zu verkünden, der das Leben der Menschen erfüllt.“ (sir – sk)

