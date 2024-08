Zuppi: Vergebung und Gerechtigkeit sind der Weg zum Frieden

Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, hat im Gespräch mit den vatikanischen Medien zu Versöhnung aufgerufen. Zuppi, der von Papst Franziskus auch mit einer Friedensmission für die Ukraine beauftragt ist, äußerte sich beim derzeitigen Katholiken-Treffen „Meeting von Rimini für die Freundschaft unter den Völkern."

Kardinal Matteo Zuppi betonte die Bedeutung von Vergebung und Gerechtigkeit als Wege zum Frieden und erinnerte daran, dass Versöhnung der einzige Weg sei, um den Nächsten zu finden und eine brüderliche Welt aufzubauen. Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz hob die grundlegende Rolle der Religionen bei der Bekämpfung von Hass und Gewalt hervor und betonte, dass wahrer Mut in Verhandlungen und Kompromissen liegt, um Frieden zu schaffen.

Bildung grundlegend

Christen könnten viel tun, so der Erzbischof von Bologna, um schlechten Dingen, wie Krieg, Konflikten, Vorurteilen, Hass, Ressentiments und Rache entgegenzuwirken und einen deformierten Sinn für Gerechtigkeit zu kultivieren, der sich in Rache äußere. Mit Vergebung und Gerechtigkeit sei die Versöhnung der einzige Weg, um zum Frieden zu erziehen, indem man den anderen als Bruder anerkenne, so der Kardinal. Erziehung sei von grundlegender Bedeutung: „Sie ist die Art und Weise, wie wir auf den Rat Gottes hören und uns nicht vom Instinkt mitreißen lassen“.

Kompromissbereitschaft

Kompromisse seien eine Frucht des Mutes, sagt der Kardinal weiter im Interview mit den vatikanischen Medien und wirbt für Mut zum Dialog: „Papst Franziskus hat ganz recht, wenn er sagt, dass wahrer Mut darin besteht, zu wissen, wie man verhandelt; wahrer Mut besteht darin, zu wissen, wie man wählt, versteht und den Kompromiss findet, der in die Zukunft blickt“.

