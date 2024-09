Indien: Gericht gegen öffentliche Anhörungen

Frauen vor einem Hindu-Tempel in Indore (AFP or licensors)

Ein Gericht im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh hat der pro-hinduistischen Regierung untersagt, öffentliche Anhörungen zur Klärung von Beschwerden gegen Schulleitungen durchzuführen. Hintergrund sind Berichte über die erniedrigende Behandlung von Schuldirektoren, darunter auch kirchlicher Schulen, durch Regierungsbeamte.

Das Oberste Gericht des zentralindischen Bundesstaates Madhya Pradesh hat der dortigen Regierung verboten, weiterhin öffentliche Anhörungen zur Klärung von Beschwerden gegen die Schulleitungen abzuhalten. Die Entscheidung fiel, nachdem Berichte aufgetaucht waren, die von der erniedrigenden Behandlung mehrerer Schulleiter, darunter auch kirchlicher Einrichtungen, durch staatliche Beamte berichteten.

Schwester Navya Mathew, Rektorin der St. Joseph’s Convent Senior Secondary School in Ranjhi bei Jabalpur, äußerte ihre Erleichterung nach dem Urteil. „Wir sind froh, dass das oberste Gericht unser Recht auf Würde geschützt hat“, sagte die Nonne der Schwestern des Heiligen Josef von Chambéry gegenüber UCA News. Sie betonte, dass die Forderung der Schulleitungen darin bestand, gesetzeskonforme Untersuchungen durchzuführen, anstatt die Betroffenen vor der Öffentlichkeit zu demütigen.

Gegen die Praxis der öffentlichen Anhörung

Das Gericht in Jabalpur des Obersten Gerichtshofs von Madhya Pradesh erließ den Beschluss am 21. September, und eine Kopie wurde am 26. September den Medien zugestellt. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem 18 Schulen, darunter auch kirchliche Einrichtungen, gegen die Praxis der öffentlichen Anhörungen durch den Bezirkseinnehmer von Jabalpur Beschwerde eingelegt hatten.

Diese Anhörungen wurden ursprünglich von einem Komitee organisiert, das Beschwerden von Eltern gegen private Schulen klären sollte. Dabei kam es jedoch zu Vorfällen, in denen Schulleiter vor versammeltem Publikum erniedrigt und sogar als Teil einer „Bildungsmafia“ bezeichnet wurden. In sozialen Medien kursierten Videos dieser öffentlichen Anhörungen, die die Schulleitungen schwer belasteten. „Es war wirklich traumatisch“, sagte ein kirchlicher Schulvertreter, der anonym bleiben wollte, gegenüber UCA News.

Beschwerde gegen die Schulleitung

Anwalt Anshuman Singh, der die Privatschulen vertritt, erklärte, dass das Komitee Eltern und die Öffentlichkeit ermutigte, Beschwerden gegen die Schulleitungen einzureichen, auch wenn diese unbegründet waren. „Solche Maßnahmen sind ungerechtfertigt und diskriminierend“, betonte Singh. Das Gericht hat daraufhin dem Komitee untersagt, weiterhin öffentliche Anhörungen durchzuführen, und betont, dass eine rechtsstaatliche Untersuchung anstelle öffentlicher Bloßstellung notwendig sei.

Kirchenvertreter kritisierten die staatlichen Behörden und warfen ihnen vor, renommierte christliche Schulen unter Vorwänden ins Visier zu nehmen, auch wenn diese alle rechtlichen Vorschriften erfüllten. Bereits am 27. Mai verhaftete die Polizei in Jabalpur mehrere Kirchenführer, darunter Bischof Ajay Umesh Kumar James von der Church of North India, sowie Schulleiter christlicher Einrichtungen und zwei Pastoren. Der Vorwurf lautete, sie hätten von ihren Schülern überhöhte Gebühren verlangt. Ebenfalls festgenommen wurden Pater Abraham Thazhathedathu vom Bistum Jabalpur und eine Schulleiterin.

Hintergrund

In Jabalpur gibt es insgesamt 1.037 registrierte Privatschulen, die eine wichtige Rolle in der Bildung von Randgruppen wie den Dalits (ehemalige Unberührbare) und der großen indigenen Bevölkerung spielen. Der Bundesstaat Madhya Pradesh ist überwiegend hinduistisch geprägt, Christen machen nur 0,27 Prozent der 72 Millionen Einwohner aus.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs wird als wichtiger Schritt angesehen, um das Recht auf Würde und den Schutz der Schulleiter vor öffentlicher Erniedrigung zu sichern. Es bleibt abzuwarten, wie die Regierung des von der Bharatiya Janata Party (BJP) regierten Bundesstaates auf das Verbot reagieren wird und ob die Beschwerden künftig unter rechtsstaatlichen Bedingungen geklärt werden.

