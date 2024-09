Wiedereröffnung von Notre-Dame: Ein Abenteuer des Glaubens

Am Abend des 7. Dezember 2024 wird die Kathedrale Notre-Dame de Paris nach mehrjährigem Wiederaufbau erneut ihre Pforten öffnen. Auf dem Youtube-Kanal von Vatican News Deutsch ist bereits ein Videobeitrag mit deutschen Untertiteln verfügbar, der das menschliche und spirituelle Abenteuer hinter diesem außergewöhnlichen Projekt beleuchtet.

Lesen Sie auch 10/09/2024 Paris: Notre-Dame nur noch mit Ticket, aber kostenfrei Ein Besuch der Pariser Kathedrale Notre-Dame im Rahmen der Wiedereröffnung nach dem verheerenden Brand im April 2019 ist nur mit vorheriger Online-Reservierung möglich. Der Zugang ...

Jean Charles Putzolu – Paris

Der Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame nach dem verheerenden Brand im April 2019 stellt nicht nur eine technische Meisterleistung dar, sondern auch ein tiefgreifendes menschliches und spirituelles Abenteuer. Erzbischof Laurent Ulrich, der uns durch die Baustelle führte, beschreibt den Wiederaufbau als eine „immense Kooperation“ zwischen verschiedenen Fachkräften, deren Engagement und Präzision beeindruckend sind. „Es ist ein Abenteuer der immensen Zusammenarbeit“, betont der Erzbischof und spricht dabei von dem immer wieder aufscheinenden „Lächeln auf den Gesichtern der Arbeiter“, die tagtäglich daran arbeiten, das Ziel der Wiedereröffnung im Dezember einzuhalten.

Seit dem Brand im April 2019, der durch einen vermutlichen Kurzschluss im Dachstuhl verursacht wurde, hat sich ein globales Netzwerk der Solidarität gebildet. Bereits am Tag nach dem Unglück begannen Spendenaktionen, die in kürzester Zeit 846 Millionen Euro aus 150 Ländern einbrachten. Der Wiederaufbau ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch ein Zeichen weltweiter Unterstützung für dieses kulturelle und spirituelle Erbe.

Die Reportage von Vatican News in Paris mit Erzbischof Ulrich

Die Kathedrale in neuem Glanz

Während das äußere Erscheinungsbild von Notre-Dame in seiner gewohnten Pracht wiederhergestellt wird, wird sich das Innere der Kathedrale erheblich verändern. Erzbischof Ulrich erklärt, dass Notre-Dame nach der Wiedereröffnung in einem anderen Licht erstrahlen wird. „Ich habe oft zu Leuten gesagt: ‚Geben Sie uns die Kathedrale zurück, so wie wir sie kennen‘ – aber das werde ich nicht tun, weil sie Farben angenommen hat, die sie bislang nicht hatte.“ Der Kontrast zwischen der alten, von Rauch geschwärzten Kathedrale und den frisch gereinigten Steinen, Fresken und Malereien wird deutlich sichtbar sein.

Die Bedeutung für Paris und die Gläubigen

Für die Pariser und Gläubigen weltweit wird die Wiedereröffnung von Notre-Dame ein symbolträchtiger Moment sein. Die Kathedrale ist weit mehr als ein Bauwerk – sie ist ein spirituelles Zentrum und ein Ort der Gemeinschaft. „Diese Tage der Wiedereröffnung werden Tage großer Freude sein“, sagt Erzbischof Ulrich, „aber auch Tage großer Einfachheit und Innerlichkeit.“ Die Kathedrale soll nicht nur ein Ort des Staunens sein, sondern auch ein Ort, an dem Menschen Ruhe und Kraft für ihr Leben finden können.

Der neue Altar in Notre-Dame in Paris

Das Vermächtnis der Handwerker

Philippe Jost, einer der führenden Köpfe des Wiederaufbaus, beschreibt die Arbeit an der Kathedrale als ein einmaliges Erlebnis, das die Handwerker für immer prägen wird: „Für mich und für alle Handwerker und Gesellen, die auf dieser Baustelle gearbeitet haben, ist es etwas Einzigartiges, das uns für das ganze Leben prägen wird.“ Die Handwerkskunst, die hier aufgeboten wurde, und die Hingabe, mit der gearbeitet wurde, machen diesen Wiederaufbau zu einem wahren Zeugnis menschlicher Zusammenarbeit und Schöpfungskraft.

Der 7. Dezember wird zweifellos ein Tag des Triumphs sein – nicht nur für Paris, sondern für die gesamte Welt, die auf die Rückkehr dieses historischen Wahrzeichens gewartet hat. Notre-Dame de Paris wird erneut die Herzen der Menschen berühren und als Symbol des Glaubens, der Kunst und der Menschlichkeit im neuen Glanz erstrahlen.

(vatican news - mg)

Das Innere von Notre-Dame