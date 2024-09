Paris: Notre-Dame nur noch mit Ticket, aber kostenfrei

Die Arbeiten an der Kathedrale laufen immer noch (im Hintergrund, links) - Aufnahme vom 26.7.2024, während der Olympischen Spiele in Paris (AFP or licensors)

Ein Besuch der Pariser Kathedrale Notre-Dame im Rahmen der Wiedereröffnung nach dem verheerenden Brand im April 2019 ist nur mit vorheriger Online-Reservierung möglich. Der Zugang zur Kirche bleibe aber kostenlos, heißt es auf der Internetseite der Kirche. Die Wiedereröffnung soll am 7. und 8. Dezember erfolgen.

Lesen Sie auch 04/09/2024 Frankreich: Mann gesteht Brandstiftung der Kirche bei Saint-Omer Die katholische Kirche der Unbefleckten Empfängnis war durch das Feuer in der Nacht auf Montag völlig zerstört worden; Glockenturm und Dachgewölbe stürzten ein. Wie der Radiosender ...

Auf der Internetseite www.notredamedeparis.fr gibt es die Möglichkeit, sich online per Terminkalender einen Slot für die Besichtigung zu reservieren. Auch Gruppen müssen vorab reservieren.

Seit dem Brand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris am 15. April 2019 ist das Gebäude für die Öffentlichkeit geschlossen.Die Freiwilligen des Vereins CASA, die das Gebäude seit 50 Jahren für Besucher zugänglich machen, haben sich aber auch für die Zeit bis zur Wiedereröffnung etwas überlegt: So gibt es täglich eine künstlerische und spirituelle Präsentatio, die Einzelpersonen in verschiedenen Sprachen angeboten wird. Treffpunkt ist die Statue der Jungfrau Maria auf dem Vorplatz, heißt es auf der Internetseite der Kathedrale.

(notredamedeparis.fr - sst)