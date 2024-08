Nicaragua: Zwei weitere Priester nach Rom abgeschoben

Daniel Ortega regiert mit harter Hand in Nicaragua (AFP or licensors)

Die Ausweisungen katholischer Priester aus Nicaragua gehen weiter: Zwei Geistliche wurden am 10. und 11. August festgenommen und inzwischen von der Regierung nach Rom abgeschoben. Einer Erhebung zufolge erhöhte sich damit die Zahl der seit 2018 ausgewiesenen Priester und Ordensleute auf 245.

Die Namen der beiden zuletzt des Landes verwiesenen katholischen Priester werden mit Leonel Balmaceda und Denis Martínez angegeben. Ersterer, Pfarrer der Kirche Jesús de Caridad in La Trinidad, stammt aus der Diözese Estelí, letzterer ist Ausbilder am interdiözesanen Priesterseminar Nuestra Señora de Fátima in Managua und gehört zum Klerus der Diözese Matagalpa.

Über die Ausweisungen informierten Menschenrechtsaktivisten und unabhängige Medien wie die Websites La Prensa und 100% Noticias. Sie berichteten außerdem von einem Priester namens Danny García, Pfarrer der Kirche San Juan Bautista in Matagalpa, der nach der Nachricht von seiner Verhaftung durch die nicaraguanische Polizei am 15. August freigelassen worden war und Nicaragua inzwischen verlassen habe.

100% Noticias zitiert aus dem Bericht einer nicaraguanischen Exilforscherin, die erhoben hat, dass seit dem Ausbruch der Krise im Jahr 2018 bis heute 245 Priester und Ordensleute ins Exil gezwungen oder ausgewiesen worden seien, darunter der apostolische Nuntius Waldemar Sommertag sowie drei Bischöfe, 136 Priester aus verschiedenen Diözesen Nicaraguas, drei Diakone, elf Seminaristen und 91 Ordensleute. 19 Priester Ordensleute, darunter Bischof Álvarez, der Exil-Bischof Silvio Báez und 14 weitere Priester, seien vom Regime unter Daniel Ortega zu „Vaterlandsverrätern“ erklärt und ihrer Staatsangehörigkeit beraubt worden.

(vatican news – gs)