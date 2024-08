Prozession zu Ehren des heiligen Dominikus von Guzman in Managua (1. August 2024) (ANSA)

Nicaraguas Kirche leidet unter Verhaftungswelle

Acht weitere Priester sind in Nicaragua allein am Freitag, 2. August 2924, verhaftet worden. Die meisten von ihnen stammen aus der Diözese Matagalpa, die besonders im Visier der Behörden steht. In den vergangenen Tagen waren bereits drei Priester festgesetzt worden.

Wie die nicaraguanische Presse berichtet, erlebt die Kirche des Landes eine neue Welle von Verhaftungen ihrer Priester. Am Freitag, den 2. August, wurden acht Priester und ein Diakon verhaftet, die meisten von ihnen in der Diözese Matagalpa. Diese Festnahmen summieren sich zu den drei Festnahmen der letzten Tage. Die Behörden haben noch keine offiziellen Angaben zu Einzelheiten und Gründen der Verhaftungen gemacht. Bei den verhafteten Priestern handelt es sich nach Angaben der Zeitung Despacho 505 um: Jairo Pravia, Pfarrer der Iglesia Inmaculada Concepción; Víctor Godoy, Vikar, der Iglesia Inmaculada Concepción; Marlon Velásquez, Verwalter der Iglesia Santa Lucía; Antonio López, Pfarrer der Gemeinde Nuestro Señor de Veracruz de Ciudad Darío; Diakon Erwin Aguirre von der Kirche Nuestro Señor de Veracruz de Ciudad Darío; Raúl Villegas, Pfarrer der Kirche Nuestra Señora de Guadalupe de Matiguás; Francisco Tercero, Pfarrer der Kirche Santa Faustina Kowalska, Solingalpa; Silvio Romero, Pfarrer der Kirche San Francisco de Asís, Diözese Juigalpa. Diese erneute Eskalation der Verhaftungen nahm am 27. Juli mit der Verhaftung von Frutos Constantino Valle Salmerón, einem fast 80 Jahre alten Priester und Administrator „Ad Omnia" der Diözese Estelí – für die zuvor der des Landes verbannte Bischof Alvarez zuständig war – ihren Anfang. Am 1. August, dem religiösen Festtag des heiligen Dominikus von Guzmán, wurden zwei weitere Priester verhaftet. Diese waren für die pastoralen Aktivitäten in Alavrez' Diözese Matagalpa verantwortlich. (vatican news/despacho505 - cs)