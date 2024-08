Messe in Nicaragua (Archivbild, 2023) (AFP or licensors)

Nicaragua: Priester und Laienmitarbeiterin festgenommen

Die Zahl der allein in einer Woche inhaftierten Kirchenleute in Nicaragua unter Daniel Ortega ist auf 13 gestiegen. Pfarrer Jarvin Tórrez aus der Pfarrei Santa María de Guadalupe ist seit Montag in einem Gefängnis in Matagalpa, wie örtliche Menschenrechtler berichten. Festgenommen wurde demnach auch Lesbia Rayo Balmaceda, Laienmitarbeiterin einer Pfarrei in Sébaco. Über die Gründe der Inhaftierungen wurde nichts bekannt.

Lesen Sie auch 03/08/2024 Nicaraguas Kirche leidet unter Verhaftungswelle Acht weitere Priester sind in Nicaragua allein am Freitag, 2. August 2024, verhaftet worden. Die meisten von ihnen stammen aus der Diözese Matagalpa, die besonders im Visier der ... Die meisten aktuell festgenommenen Kirchenleute stammen aus der Diözese Matagalpa. Deren Bischof, Rolando Álvarez, wurde im Dezember 2023 verhaftet und in einem Schauprozess zu 26 Jahren Haft verurteilt, bevor er im Januar 2024 des Landes verwiesen wurde und nach Rom ausreisen konnte. Im März 2023 hatte Nicaragua den Heiligen Stuhl zur Schließung seiner diplomatischen Vetretung im Land aufgefordert; die diplomatischen Beziehungen wurden jedoch nicht vollständig eingestellt. Immer wieder sind Kirchenangehörige und Kirchenvertreter im Visier der Behörden. Anfang Juli musste der katholische Sender Radio Maria seinen Sendebetrieb im Land einstellen. (vatican news - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.