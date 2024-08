Nicaragua: Weitere Priester verhaftet

Am Wochenende sind zwei Priester aus den Diözesen Matagalpa und Estelí in dem lateinamerikanischen Land verhaftet worden.

Lesen Sie auch 29/07/2024 Nicaragua: 80-jähriger Priester verhaftet Der Priester Frutos Valle war nach der Verbannung von Bischof Rolando Álvarez als Administrator der Diözese Estelí tätig. Aus noch unklaren Gründen wurde auch eine geplante ...

Am vergangenen Wochenende ist es in Nicaragua zu weiteren Verhaftungen gekommen, darunter zwei Priester und ein pastoraler Mitarbeiter, wie unabhängige Medien berichten. Am Samstag, den 10. August, wurden Pater Leonel Balmaceda, Pfarrer der Pfarrei Jesús de Caridad in der Gemeinde La Trinidad, Estelí, und die pastorale Mitarbeiterin in Matagalpa, Carmen Sáenz, festgenommen. Am Sonntag hat Denis Martínez, Vikar der Kathedralpfarrei Matagalpa, dasselbe Schicksal ereilt.

UNO: Religionsfreiheit respektieren



Am 8. August sind sieben aus Nicaragua ausgewiesene Priester in Rom eingetroffen. Das Büro des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (UNHCHR) hatte auf X zu einer „Feier ihrer Freiheit“ aufgerufen und gleichzeitig ein sofortiges Ende der „Verletzungen der Religionsfreiheit“ gefordert.



