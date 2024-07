Nicaragua: 80-jähriger Priester verhaftet

Messe in Nicaragua (AFP or licensors)

Der Priester Frutos Valle war nach der Verbannung von Bischof Rolando Álvarez als Administrator der Diözese Estelí tätig. Aus noch unklaren Gründen wurde auch eine geplante Priesterweihe annulliert. Einer der drei betroffenen Kandidaten, der ebenfalls auch der Diözese Estelí stammt, machte dies öffentlich – und betonte, die Annullierung habe nichts mit dem kirchlichen Leben zu tun.

Die nicaraguanische Polizei hat den Priester Frutos del Valle, Administrator ad omnia der Diözese Estelí, verhaftet. Er hatte die Verwaltung der Diözese übernommen, nachdem sein Bischof, Rolando Álvarez aus der ursprünglich für 26 Jahre ausgesprochenen Haftstrafe entlassen wurde und nach Rom ausreisen musste. Über die Inhaftierung von Frutos del Valle berichtete die Lokalzeitung 100% Noticias.



Sorge um den verhafteten Priester

Die Verhaftung des 80-jährigen Verwalters von Estelí wurde am Samstag von der Exil-Anwältin Martha Patricia Molina bestätigt: „Frutos Valle ist 80 Jahre alt, von denen er 50 Jahre dem priesterlichen Leben gewidmet hat. Er wurde vom Vatikan zum Administrator Ad Omnia ernannt und gestern wurde er von der Nationalpolizei entführt“, so die Menschenrechtlerin im sozialen Netzwerk X.

„Er ist ein Priester, der an mehreren Krankheiten leidet, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er während des Transports von Somoto nach Managua verhört und wahrscheinlich gefoltert wurde, wie es bei der sandinistischen Garde üblich ist. Dann brachten sie ihn in ein Ausbildungszentrum, wo er weiterhin unter Polizeibewachung gefangen gehalten wird“, schrieb Molino.

Molino, die für ihren Einsatz für die Menschenrechte und die Religionsfreiheit in Nicaragua bekannt ist, wird von 100% Noticias mit der Aussage zitiert, dass das sandinistische Regime die katholische Kirche und ihren Widerstand durch die Kraft des Gebets fürchte.

Die Verhaftung des Priesters erfolgte nur kurz nachdem das Regime eine Priesterweihe in Matagalpa im Norden Nicaraguas verhindert hatte.

Priesterweihe verhindert

Wie der Diakon Wendel Fuentes Chavarría aus der Diözese Estelí den Gläubigen seiner Diözese in einem Brief mitteilte, sei seine Priesterweihe „aus Gründen, die noch nicht klar sind, die aber außerhalb unseres kirchlichen Lebens liegen“, annulliert worden. In dem Schreiben vom 26. Juli, das von lokalen Medien wie LA PRENSA wiedergegeben wurde, ermutigt Fuentes dazu, „weiterhin für Priesterberufungen zu beten“. „Wir hoffen, dass Gott uns bald erlauben wird, dieser Diözese mehr und besser als Priester zu dienen“, sagt er.

Obwohl Wendell Fuentes der einzige Diakon war, der die Annullierung seiner Priesterweihe anzeigte, sei auch bekannt, dass die Diakone Kellyn José Martínez Rayo aus La Trinidad und Ervin Joel Hernández aus Jalapa ebenfalls vorübergehend daran gehindert wurden, Priester zu werden, berichtet La Prensa.

