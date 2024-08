Hunderte junge Freiwillige für Heiliges Jahr in Rom gesucht

Für das Heilige Jahr werden mehr als 600 junge Menschen gesucht, die in Rom und Umgebung Freiwilligendienste übernehmen.

Wer beim Empfang der über 30 Millionen Pilger helfen will, sie zu Museen, Konzerten oder Kirchen begleiten sowie Familien oder Menschen mit Behinderung unterstützen möchte, kann sich bis 26. September bewerben. Das teilte die für Freiwilligendienste zuständige Behörde der italienischen Regierung mit.

Für wöchentlich 25 Arbeitsstunden gibt es demnach 507,30 Euro pro Monat. Bewerber müssen zwischen 18 und 28 sein, aus Italien oder einem anderen EU-Mitgliedsland stammen oder in Italien leben. Ausgeschlossen sind Personen, die zu mehr als einem Jahr Gefängnis verurteilt wurden oder wegen Delikten rund um Terrorismus und Gewalt vorbestraft sind.

Caritas übernimmt Organisation

Insgesamt hatte Italiens Regierung für das kommende Jahr 6.478 Stellen für ehrenamtlich Tätige ausgeschrieben. Neben den 632 Stellen für das Jubiläum der katholischen Kirche werden 3.399 Freiwillige für Digital-Projekte gesucht, 2.354 für den Umweltbereich sowie 93 Personen in weiteren Einsatzgebieten. So bietet beispielsweise der Regionalpark der Via Appia Antica im Südosten Roms, erst kürzlich zu Italiens 60. Unesco-Welterbestätte gekürt, vier Plätze für Volontäre.



Die 632 Freiwilligen für das Heilige Jahr 2025, das am 24. Dezember offiziell eröffnet wird, teilen sich in 44 Projekte verschiedenster Organisationen auf. Darunter sind Institutionen aus Kirche, Kultur, Sport, Gesundheit, Entwicklung und internationale Zusammenarbeit sowie Ordensgemeinschaften, christliche Arbeitergruppen, die Stadt Rom und die Caritas. Diese übernimmt auch die Organisation der Volontärsstellen für das sogenannte Giubileo. Die vom italienischen Staat ausgeschriebenen Freiwilligendienste werden vom Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale organisiert.



(Informationen Freiwilligenstellen für das Heilige Jahr, ital.: https://www.caritas.it/servizio-civile-digitale-e-giubileo-il-bando/)

