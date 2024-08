Radioakademie: Das Heilige Jahr – Sinn und Symbole (Teil 4)

Jeder Papst hat, wenn er ein Heiliges Jahr ausruft und begeht, seine eigene Handschrift. Franziskus stellt die Barmherzigkeit in den Vordergrund. Darum geht es im vierten und letzten Teil unserer Radioakademie über die Institution Heiliges Jahr, ihre Erfindung, ihre Bedeutung, ihre Symbole.

Lesen Sie auch 23/08/2024 Fisichella zu Heiligem Jahr: Hoffnung in Zeiten von Rachsucht Mehr als 100.000 Pilger täglich erwartet die Stadt Rom zum Heiligen Jahr 2025. Der Vatikan-Verantwortliche für die Organisation des „Giubileo", wie das Ereignis auf Italienisch ...

Als Gesprächsgast hat Gudrun Sailer sich den Vatikankenner Ulrich Nersinger eingeladen. Mit ihm lassen wir das Außerordentliche Heilige Jahr der Barmherzigkeit Revue passieren, das Franziskus damals, Ende 2015, nicht etwa in Rom eröffnete, sondern in Zentralafrika.

Falls Sie die ganze Sendereihe in Ruhe nachhören möchten: Wir schicken Ihnen gerne eine CD mit allen vier Folgen zu, Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de – unser Freundeskreis versendet aus Deutschland.

Hier ein Auszug aus dem vierten Teil unserer Radioakademie zum Heiligen Jahr:

(vatican news – gs)