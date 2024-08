Griechenland: Brände treffen auch Klöster

Feuerwehrleute versuchen einen Waldbrand in Griechenland in den Griff zu bekommen - 12.8.2024 (AFP or licensors)

Die verheerenden Brände nordöstlich von Athen haben auch an kirchlichen Einrichtungen schwere Schäden verursacht. So wurde das Kloster Panagia Axion Esti bei Varnavas zerstört. Das Kloster beherbergt laut dem Infoportal „OrthodoxTimes" Schätze und Reliquien der Erzdiözese Athen. Zwei weitere Klöster, das Ephraimskloster bei Nea Makri und das Kloster von Penteli, mussten evakuiert werden. Noch ist unklar, welche Schäden dort entstanden sind.

Lesen Sie auch 13/08/2024 Simbabwe erlebt schlimmste Dürre seit 40 Jahren Die Länder im südlichen Afrika erleben derzeit die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Sie führt zu Ernteausfällen und Wasserknappheit und endet in einer Hungerkrise: Allein in ...

Stürmische Winde hatten am Sonntag einen kleinen Brandherd, der in der Gegend von Varnavas ausgebrochen war, zu einer Feuerfront angeheizt und vorangetrieben - mancherorts so schnell, dass die Menschen nur noch flüchten konnten und Hab und Gut zurücklassen mussten. Insgesamt wurde ersten Schätzungen zufolge eine Fläche von 100 Quadratkilometern zerstört.

Noch keine Entwarnung

Am Dienstagmorgen brannte es nur noch vereinzelt. Allerdings entflammen immer wieder Brandherde, wie die Feuerwehr mitteilte. Deshalb wurde am Dienstagmorgen auch wieder zur Evakuierung von Häusern aufgerufen. Diesmal betraf es einen Stadtteil des Küstenorts Nea Makri östlich der griechischen Hauptstadt Athen.



Am Dienstag barg die Feuerwehr auch aus einem abgebrannten Fabrikgebäude die Leiche einer Frau, wie lokale Medien berichteten. Es ist bisher das einzige Todesopfer. Laut Angaben der Feuerwehr ist die Lage weiterhin kritisch. Die Behörden geben noch keine Entwarnung.

(kap - sst)