Alain Delon wünschte sich katholische Beerdigung

Der französische Schauspieler Alain Delon, der am Sonntag im Alter von 88 Jahren verstarb, hatte genaue Vorstellungen von seiner Beerdigung. Der gläubige Katholik wünschte sich eine diskrete Zeremonie und die Beisetzung nahe seiner geliebten Hunde.

Die französische Filmlegende Alain Delon, der am Sonntag im Alter von 88 Jahren verstarb, äußerte in einem seiner letzten Interviews im Jahr 2021 den Wunsch nach einer katholischen Bestattungszeremonie. Dabei betonte er, dass diese diskret und ohne öffentliches Aufsehen stattfinden solle. Zudem äußerte der gläubige Katholik den Wunsch, in der Nähe seiner Hunde beigesetzt zu werden, die er Zeit seines Lebens über alles liebte. Delon verstarb friedlich in seinem Haus in Douchy bei Paris. In seiner über 50-jährigen Karriere wurde er international vor allem durch seine Rolle in „Der eiskalte Engel“ bekannt.

(kap – rp)