Indonesien: „Tunnel der Brüderlichkeit“ erwartet den Papst

Indonesien ist das Land mit den meisten Muslimen weltweit (AFP or licensors)

In Jakarta steht der „Tunnel der Brüderlichkeit“, der die Kathedrale und die Istiqlal-Moschee verbindet, kurz vor seiner Eröffnung. Dieses Bauwerk symbolisiert den interreligiösen Dialog und die Einheit zwischen Christen und Muslimen. Papst Franziskus will es im September besuchen.

Lesen Sie auch 23/07/2024 Indonesien: Kirche gegen „Geschäfts-Soldaten“ Das Vorhaben, Soldaten kommerzielle Aktivitäten zu erlauben, passe nicht zu den Aufgaben des Militärs. Kirchenführer und Interessengruppen haben einen Vorschlag der indonesischen ...

Der Imam der Moschee, K.H. Nasaruddin Umar, und der Erzbischof von Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, betonen die Wichtigkeit dieser Verbindung für die Förderung von Frieden und Toleranz. Der „Tunnel der Brüderlichkeit", der die katholische Kathedrale und die Istiqlal-Moschee in Jakarta verbindet, steht kurz vor seiner offiziellen Eröffnung im kommenden Herbst. Dieses Bauwerk, das als Symbol für den interreligiösen Dialog und die Einheit dient, wurde unter der Schirmherrschaft des scheidenden indonesischen Präsidenten Joko Widodo realisiert.

Einzigartiges Bauwerk der Interreligiosität

Der Tunnel verbindet die neogotische Kathedrale „Nostra Signora dell’Assunzione“, die im 19. Jahrhundert erbaut wurde, mit der modernen Istiqlal-Moschee, der größten Moschee Südostasiens. Beide Gebäude stehen am Unabhängigkeitsplatz von Jakarta und repräsentieren die religiöse Toleranz und Harmonie der indonesischen Gesellschaft. Die Kathedrale wurde nach ihrer Fertigstellung im Jahr 1901 mehrfach renoviert und ist heute ein bedeutender Ort für Pilger aus ganz Indonesien. Die Istiqlal-Moschee, die 1978 eröffnet wurde, feiert die Unabhängigkeit Indonesiens und ist ein zentraler Ort für Muslime in der Hauptstadt.

Die Idee für den Tunnel, der ursprünglich ein einfacher Straßentunnel war, wurde von Präsident Widodo gefördert und in ein Symbol des interreligiösen Dialogs umgewandelt. Der Tunnel wurde mit Marmorskulpturen des Künstlers Aditya Novali geschmückt, die zwei sich berührende Hände darstellen – ein Symbol für Demut und Einheit. Die Skulpturen sind sowohl in positiver als auch in negativer Relieftechnik ausgeführt und sollen die Verbindung und das gegenseitige Verständnis zwischen den Glaubensgemeinschaften darstellen.

„Die Botschaft von Papst Franziskus ist auch die Mission der Istiqlal-Moschee: Menschlichkeit, Spiritualität und Zivilisation zu fördern, ohne Unterschied von Religion, Ethnie oder Sprache. Die Menschheit ist eine Einheit“

Papst besucht Moschee und Kathedrale

Papst Franziskus wird vom 3. bis 6. September während der längsten Apostolischen Reise seines Pontifkates Indonesien besuchen. Während seines Aufenthalts wird er sowohl die Kathedrale als auch die Istiqlal-Moschee besuchen und dort mit religiösen Führern verschiedener Glaubensrichtungen zusammentreffen. Der Imam der Moschee, Nasaruddin Umar, hat die Freude und Erwartung der muslimischen Gemeinschaft über den bevorstehenden Besuch des Papstes zum Ausdruck gebracht. „Die Botschaft von Papst Franziskus ist auch die Mission der Istiqlal-Moschee: Menschlichkeit, Spiritualität und Zivilisation zu fördern, ohne Unterschied von Religion, Ethnie oder Sprache. Die Menschheit ist eine Einheit“, sagte er und drückte damit die Vorfreude und Zufriedenheit der muslimischen Gemeinschaft Jakartas aus.

Der interreligiöse Dialog in Indonesien ist stark: Eine Muslimin vor einer Madonnenstatue in der Saint Mary Church in Surabaya

Diese Stimmung wird auch heute noch deutlich spürbar, während muslimische Gläubige stolz über den „Tunnel des Silaturahmi“ sprechen, der ihre Moschee mit der katholischen Kirche verbindet. Der Begriff „Silaturahmi“ wird in der indonesischen Kultur verwendet, um eine Form der sozialen Interaktion zu beschreiben, die starke zwischenmenschliche Beziehungen in Familie, Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft und Religion aufrechterhält. „Silaturahmi“, ein speziell von indonesischen Muslimen verwendeter Ausdruck, bedeutet „die Absicht, eine menschliche Beziehung zu pflegen und zu bewahren“. Der Erzbischof von Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, unterstützt diese Sichtweise und sieht in der Eröffnung des Tunnels einen wichtigen Schritt zur Förderung von Frieden und Toleranz.

Der Erzbischof von Jakarta, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, wurde 2019 von Papst Franziskus zum Kardinal kreiert

Obwohl der Papst aus Sicherheitsgründen den Tunnel nicht persönlich durchqueren wird, bleibt die Begeisterung und Vorfreude der Gläubigen ungebrochen. Der Tunnel der Brüderlichkeit wird als Symbol der kontinuierlichen Freundschaft und des spirituellen Austauschs zwischen den christlichen und muslimischen Gemeinschaften in Jakarta angesehen und verkörpert die Werte der indonesischen Gesellschaft, die auf Toleranz und harmonischem Zusammenleben basieren.

(fides – rp)